Malamovida a Roma, stretta sui controlli autovelox e test antidroga da Trastevere fino a Ostia

Nottate di controlli, test antidroga e autovelox per i figli della notte e gli amanti della movida, setacciati in queste ore dalle Forze dell’Ordine e fermati dal Centro di Roma fino al litorale.

Dal tramonto all’alba, non si fermano i controlli delle pattuglie della polizia locale che a ridosso del weekend e complici le prime nottate estive, hanno stretto i controlli nei luoghi preferiti per la movida romana. Da Trastevere a Campo dei fiori, passando per San Lorenzo e fino a Ostia, l’estate della Capitale sarà più contingentata di quanto si pensi, con allerta alta delle autorità su alcol, droga e limite della velocità.

Controlli a Roma: stretta sulle zone della movida

Nel mirino ci sono le principali zone dell’estate romana, come Piazza Trilussa a Trastevere e Piazza Immacolata a San Lorenzo, ritrovo di comitive e spesso fonte di bivacco e degrado.

In queste aree le pattuglie della polizia locale interverrà con autovelox, test antialcol, antidroga e controlli a tappeto. A dover prestare maggior attenzione saranno soprattutto gli esercenti, che dovranno attenersi alle ordinanze comunali, così come i gestori di minimarket e piccole attività spesso dedite alla vendita di alcol dopo gli orari previsti dalla normativa capitolina. Massima allerta anche a Roma Nord e a Ponte Milvio, a Pigneto nel quadrante Est, così come nel Centro Storico di Roma, come a Campo dei Fiori, nel Rione Monti, e a Tor Millina. Coinvolte nei controlli anche l’Eur e, in direzione litorale, via Ostiense e Ostia-

L’ordinanza sulla movida a Roma

L’ordinanza antialcol firmata a maggio dal Sindaco Gualtieri impone delle rigide chiusure per minimarket e negozietti di quartiere, impedendo la vendita di alcolici dopo una determinata fascia oraria.

Gli esercenti di queste attività saranno obbligati dal 15 ottobre ad abbassare le saracinesche dalle ore 22 alle 5 di mattina il venerdì, sabato e domenica. Coinvolte dall’ordinanza anche le giornate di lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto 2023. Le aree più colpite dall’intransigenza capitolina saranno soprattutto quelle sul litorale romano, come Ostia, la Roma-Lido, piazza Anco Marzio e Piazza Tor San Michele.

Autovelox e controlli sull’alta velocità a Roma

Non solo test antidroga e antialcol, i nottambuli dovranno prestare attenzione anche ai limiti di velocità. Soprattutto su Corso Francia, sul Lungotevere, in via Appia nuova, su via Cristoforo colombo, e in Galleria Giovanni XXIII. Inoltre, l’amministrazione comunale sta pensando di estendere i controlli su tutto il territorio capitolino via “Tutor”, utilizzati anche sulle autostrade, partendo con un test pilota ddal viadotto di via Giubileo del 2000.