Malore in viaggio per la Thailandia: la bimba romana torna a casa dopo l’operazione

La storia della bimba romana di 9 anni che nel viaggio in Thailandia ha necessitato di un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un tumore al cervello ha tenuto con il fiato sospeso parenti, amici e conoscenti. La piccola, in vacanza con la famiglia, ha ricevuto il suo regalo di Pasqua: ha potuto fare ritorno a Roma su un aereo dell’Aeronautica militare.

Il rientro con personale sanitario del Bambino Gesù

Un volo organizzato nel dettaglio su richiesta del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani nel quale ad assistere la piccola degente c’è stato personale medico del Bambino Gesù, come riporta il Corriere della Sera, che ha ulteriormente garantito un costante monitoraggio delle condizioni di salute della bambina.

Il malore nel viaggio diretto in Thailandia

La bimba si era sentita male durante il viaggio aereo con la famiglia il 15 marzo scorso, mentre stava raggiungendo la Thailandia. Il suo stato di salute ha allarmato i sanitari locali che a seguito di accertamenti mirati hanno constatato la presenza di un tumore al cervello per il quale era necessario intervenire immediatamente con un’operazione chirurgica.

L’apprensione di compagni di classe e genitori della piccola

Nella classe della piccina nel IV Municipio, compagni di classe e genitori della bambina erano rimasti estremamente turbati per l’accaduto e preoccupati per la bambina. Nel tentativo di aiutare i genitori della piccola a superare il momento di grandissima difficoltà si erano anche resi promotori di una raccolta fondi per consentire il rientro della famiglia romana a casa. Ma, sin dal principio a seguire l’andamento della situazione che ha riguardato la bambina capitolina è stata la Farnesina per mezzo dell’Unità per la tutela degli italiani all’estero che ha seguito passo passo l’evoluzione della vicenda fino a rientro in Italia e al ricovero al Bambino Gesù dove proseguirà con le cure.