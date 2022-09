Maltempo nel Lazio: allerta arancione e rischio di violenti temporali domani 25 settembre

Allerta meteo a Roma e nel Lazio. Diramato dalla Protezione Civile un bollettino di allerta arancione nel corso delle prossime ore. In particolare, l’allerta è prevista a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Maltempo nel Lazio: allerta arancione per domani 25 settembre

Dopo il bel tempo degli ultimi giorni ecco che i temporali tornano purtroppo a fare capolino nella Penisola. In particolare, per la giornata di domani, domenica 25 settembre, nel Lazio è allerta arancione per criticità idrogeologica e temporali sulle seguenti zone:

Bacini di Roma

Aniene

Bacini Costieri del Sud

Bacino del Liri

Non è pertanto esclusa la possibilità di forti precipitazioni a carattere temporalesco e venti in aumento.

