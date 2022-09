Maltempo in Italia, sabato 24 e domenica 25 settembre con i temporali: ecco dove, le previsioni

Con l’arrivo di settembre, l’estate sembra essere un lontano ricordo. A darne conferma anche le previsioni metereologiche che delineano un quadro decisamente autunnale. È prevista infatti sulla Penisola un’ondata di maltempo caratterizzata da intense piogge.

In arrivo il maltempo in Italia: le previsioni

Fino a venerdì, sulle varie regioni della Penisola prevarranno condizioni di stabilità anche se temperature registrate saranno inferiori alla norma, sia durante il giorno sia durante la notte. Tempo stabile dunque, fino a venerdì, dopodiché, il maltempo farà capolino nella Penisola.

La perturbazione

L’ondata di maltempo è infatti prevista nel fine settimana. In particolare, sabato 24 settembre dovrebbe giungere in Italia una forte perturbazione atlantica caratterizzata anche da intensi venti di Scirocco. La perturbazione darà luogo ad un peggioramento metereologico al Nord e in Toscana, con la possibilità di precipitazioni ad alta intensità verso la fine della giornata.

Il peggioramento metereologico inizialmente si registrerà nelle regioni di Nordovest. Possibili, isolate piogge anche sulla bassa Toscana. Nel corso della giornata, inoltre, la nuvolosità aumenterà su Nord Est, alto Adriatico, Umbria e Lazio. Ulteriore peggioramento nel pomeriggio quando si registreranno possibili precipitazioni sul settore ligure e lungo le coste della Toscana.

Le previsioni di domenica 25 settembre

Maltempo previsto anche per domenica 25 settembre con amp margini di incertezza per quel che riguarda la localizzazione delle precipitazioni. Inoltre, anche la settimana successiva il tempo dovrebbe registrare sulla Penisola ancora qualche turbolenza.