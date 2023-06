Maltempo Roma, bambini e genitori “intrappolati” nel circolo di equitazione: salvati col gommone (FOTO E VIDEO)

[adrotate group="9"]

Non ci sono soltanto le strade allagate e i sottopassi “off-limits” nel pomeriggio di oggi a Roma caratterizzato dalla violenta ondata di maltempo. In questo momento sono in corso le operazioni di salvataggio, iniziate alle ore 17.50, per recuperare circa 80 persone, tra cui molti bambini, rimasti intrappolati in un circolo di equitazione a Roma Nord, tra Colle Salario e Settebagni. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con i gommoncini per trasbordare al sicuro il gruppo. L’intervento si è reso necessario a causa della consistente quantità d’acqua che si è riversata nelle strade a ridosso della struttura.



Maltempo Roma, violento nubifragio oggi 14 giugno

Sul posto, presso il circolo Salaria Horse Club, sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui i mezzi anfibi. La situazione d’emergenza è dovuta dall’esondazione del “Lello Maddaleno”, un affluente del Tevere, che ha completamente sommerso l’omonima via. Come mostrano le immagini gli operatori hanno fatto la “spola” per recuperare le persone rimaste bloccate. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia che hanno prestato ausilio ai Vigili del Fuoco intervenuti.

Disagi, strade allagate, sottopassi interdetti: la cronaca

Quello di oggi è stato davvero un pomeriggio complicato nella Capitale. Come vi abbiamo raccontato nei minuti scorsi sono diversi i fronti su cui, senza sosta, stanno lavorando Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e Protezione Civile. Tra le situazioni più gravi ci sono quelle del III Municipio con strade allagate a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo. Il bilancio, provvisorio, parla di un lungo elenco di strade finite completamente allagate così come i sottopassi, di zone rimaste isolate o quasi (come Colle Salario e Settebagni), di un albero caduto in zona Conca D’Oro e perfino di uno smottamento (zona Talenti). Alcune strade sono state chiuse dalla Polizia Locale e risultano pertanto interdette al traffico.