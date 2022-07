Maneskin a Roma, il concerto sabato 9 luglio al Circo Massimo: strade chiuse e percorsi bus

Nonostante gli appelli dei medici, che hanno tentato di ‘bloccare’ il concerto per via dell’aumento dei contagi nel Lazio (e non solo), i Maneskin saranno ugualmente a Roma, al Circo Massimo sabato 9 luglio. Non ci sarà nessun rinvio: il concerto si farà, sono attese ben 70.000 persone.

E già da oggi molte strade, per l’allestimento della location, verranno chiuse al traffico, tra disagi per i cittadini e bus che dovranno deviare il loro percorso di sempre.

Maneskin a Roma: strade chiuse dal 7 luglio 2022

Come fa sapere Roma Mobilità, tra allestimenti, evento e infine smontaggio strutture, sono previste chiusure al traffico già dalle 7 della mattina di giovedì 7 luglio (e fino a domenica) su via dei Cerchi.

La linea 628 si sposterà già da oggi, per la chiusura di via dei Cerchi.

Come cambia la viabilità fino al giorno del concerto

E ancora, dalle 20 di venerdì 8 luglio e fino a cessate necessità di domenica, scatterà lo stop alla circolazione su via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 15 di sabato, invece, è prevista la chiusura al traffico di via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità e via Petroselli, via del Teatro Marcello.

Il percorso degli autobus

Saranno 22 le linee che dovranno deviare il loro percorso di sempre:

Le linee 81, 118, 160 e 715 cambieranno itinerario a partire dalle 20 di venerdì;

laC3, la L07 e L70 sabato saranno deviate tutto il giorno;

i collegamenti 85 e 87 saranno deviati solo domenica, per consentire il completamento dello smontaggio delle strutture;

la n716 e la nME si sposteranno sabato notte, mentre la nMC cambierà percorso nelle notti di venerdì e di sabato.

La Questura, inoltre, ha chiesto ad Atac di chiudere alle 21 la stazione metro ‘Circo Massimo’ proprio sabato 9 luglio, giorno dell’evento.

TUTTE LE INFO QUI

La scaletta del concerto dei Maneskin a Roma

Ancora niente di ufficiale, ma probabilmente i Maneskin saliranno sul palco e si esibiranno proprio come è accaduto a Lignano Sabbiadoro, con ben 24 canzoni. Ecco quali: