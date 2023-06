Manifestazione a Roma martedì 6 giugno 2023: strade chiuse e divieti

È prevista a Roma il prossimo 6 giugno una manifestazione sindacale che coinvolgerà i lavoratori del comparto telecomunicazioni. A spingere i lavoratori alla protesta è la difesa dei perimetri occupazioni e il rilancio del settore delle Telecomunicazioni. Ecco tutti i dettagli sulla manifestazione.

Manifestazione a Roma il 6 giugno: tutte le informazioni

La manifestazione si terrà il 6 giugno 2023 in Centro, dalle dalle 9,30 alle 13,30. Coinvolgerà i lavoratori del comparto telecomunicazioni a piazza Santi Apostoli. Saranno oltre 1.500 le persone che si raduneranno per protestare. Il Comune prevede anche possibili ripercussioni per la viabilità nell’area tra via Cesare Battisti e piazza Venezia.

A protestare ci sono i sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, che hanno deciso di far scendere in piazza i lavoratori di tutta Italia, tranne per il Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta che sciopereranno l’8 giugno 2023.

No alla ZTL: la manifestazione l’8 giugno 2023

Non solo lavoratori, a Roma è prevista una grande manifestazione sempre a giugno anche per la questione sulla zona Ztl. L’8 giugno i romani scenderanno in piazza del Campidoglio e si riuniranno contro la ZTL. Alla protesta, che sarà in corso dalle 16 alle 20, sono attese circa 500 persone.

Giugno di manifestazioni e proteste a Roma. L’inizio del mese sarà ricco di appuntamenti, di seguito una lista delle prime manifestazioni del mese: