No alla ZTL, manifestazione al Campidoglio giovedì 8 giugno 2023: attese oltre 500 persone

Una grande manifestazione è prevista per giovedì 8 giugno 2023 a piazza del Campidoglio. I romani si riuniranno contro la ZTL. Alla protesta, che sarà in corso dalle 16 alle 20, sono attese circa 500 persone.

Ztl fascia Verde a Roma, la rabbia dei cittadini e la raccolta firme

Manifestazione contro la Ztl: ecco dove e quando

Una nuova manifestazione è stata organizzata a Roma, in piazza del Campidoglio per giovedì 8 giugno. Anche questa volta la protesta sarà contro la cosiddetta ZTL fascia verde, un’area delimitata da 51 varchi e dentro la quale da novembre non sarà più consentita la sosta e la circolazione a migliaia di auto, scooter e mezzi di trasporto a benzina fino alla classe Euro 3 e Diesel fino alla classe Euro 4.

Il provvedimento, preso dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ha visto fin da subito avviare una grande polemica tra i cittadini di Roma. L’ultima manifestazione risale a poche settimane fa, quando oltre mille romani si sono radunati nella stessa piazza che li ospiterà nuovamente l’8 giugno.

ZTL e nuova fascia verde a Roma: ecco i veicoli ‘salvati’ dalle possibili modifiche e deroghe

Le manifestazioni a Roma a inizio giugno

Prima dell’8 giugno sono previste altre manifestazioni a Roma. Di seguito una lista delle manifestazioni ufficiali: