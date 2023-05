ZTL e nuova fascia verde a Roma: ecco i veicoli ‘salvati’ dalle possibili modifiche e deroghe

Si continua a discutere sulla nuova ZTL a Roma soprattutto dopo la levata di scudi di cittadini e associazioni. Troppo stringenti i parametri che da novembre andranno a rivoluzionare la vita dei cittadini con l’intera Capitale (o quasi) che si è scagliata contro il provvedimento che, per ora, entrerà in vigore il prossimo novembre. Adesso però il Comune sembra disposto a fare marcia indietro o comunque a rimodulare il provvedimento per venire incontro alle esigenze dei romani.

ZTL e fascia verde: le possibili modifiche

“Sulla nuova Fascia Verde siamo obbligati a tenere insieme salute, qualità dell’aria e giustizia sociale”, ha detto nei giorni scorsi l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè. Il compromesso da trovare infatti è tutt’altro che semplice: da un lato c’è da tener conto dell’obbligo di ridurre le emissioni inquinanti per rispettare i parametri di legge, dall’altro cercare di capire le difficoltà enormi per chi, in pratica, si troverà costretto a cambiare auto pena multe salatissime. Così com’è infatti il divieto di accesso nella nuova Fascia Verde sarà esteso ai diesel Euro 4 dal prossimo novembre e alle benzina Euro 3 dal novembre del 2024. Su quali fronti dunque si starebbe lavorando?

Deroghe per i motori euro 4 (e non solo)

Tra le proposte sul tavolo, spiega il Messaggero stamani, vi è quella di derogare i motori euro 4: secondo i dati ACI si parla di circa 400mila vetture, di cui 147mila diesel, 204mila a benzina e le restanti ibride. Con l’eventuale modifica tali veicoli otterrebbero una deroga e si studia un provvedimento analogo per gli euro 3 (che però sono poco più di 130mila veicoli).

Perimetro della nuova fascia verde più “snello”

Un altro possibile campo d’azione è quello di restringere l’area della fascia verde andando a ridisegnarne i confini. Una soluzione ventilata – che sembrerebbe anche logica – è intanto quella di escludere intanto i parcheggi di scambio dalla zona “off-limits” ai veicoli maggiormente inquinanti dato che oggi sono ricompresi nella nuova fascia verde.

Via il divieto di sosta

Infine un terzo aspetto: quello di rimuovere il divieto di sosta per i veicoli. In altre parole, durante gli orari della ZTL, le macchine che non rispettano i parametri non potranno circolare ma potranno comunque rimanere parcheggiate all’interno del perimetro della fascia verde.

ZTL nuovi cartelli “imbustati” a Roma

Intanto, in attesa di saperne di più (precisiamo infatti che al momento non c’è nulla di ufficiale in merito alle modifiche), la segnaletica della nuova ZTL a Roma è stata momentaneamente ‘congelata’. In alcune foto apparse sui social si vedono infatti alcuni cartelli “imbustati” ad esempio su Via Palmiro Togliatti, uno dei tanti varchi (qui l’elenco completo) individuati dal Campidoglio per ridisegnare la fascia verde capitolina.

