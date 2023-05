Nuova ZTL a Roma, come funzionano i 51 varchi: orari e multe, cosa si rischia

La miccia è stata accesa e la bomba – probabilmente – è già esplosa. Il caso della nuova ZTL a Roma, che dal prossimo novembre, e ancor di più dallo stesso mese dell’anno successivo, rivoluzionerà il trasporto nella Capitale continua a tenere banco e soprattutto ad alimentare il dibattito tra i cittadini. Tante, tantissime le iniziative di protesta: dalla raccolta di firme alle mobilitazioni di piazza come quella di domani, mercoledì 10 maggio 2023, che si svolgerà davanti al Campidoglio. Un unico grido per dire “no” al provvedimento del Comune che costringerà chi non avrà i requisiti a cambiare auto oppure, in alternativa, a viaggiare con il non certo efficiente trasporto pubblico romano.

Gli orari della nuova ZTL a Roma

Anche perché i limiti che scatteranno – difficili ripensamenti mentre saranno possibili maggiori deroghe – renderanno impossibile il ricorso ai veicoli che diventeranno nel frattempo non più a norma per circolare nella nuova fascia verde romana. Parliamo di km e km quadrati ricompresi da nord a sud all’interno dell’anello descritto dal GRA (foto in basso): qui dal novembre di quest’anno, dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30, non potranno più entrare i veicoli diesel euro 4 mentre dal 1 novembre 2024 il blocco sarà esteso anche ai veicoli a benzina euro 3 e ai diesel euro 5. Una scure trasversale che metterà “fuori legge” centinaia di famiglie dato che, aspetto quest’ultimo ancora più incisivo, interi quartieri saranno tagliati in due e, di fatto, entrare e uscire dalle zone in ZTL sarà praticamente impossibile.

Quanto è la multa se si entra in ZTL

Per i trasgressori le multe saranno pesanti. Si parte da un minimo di 163 euro e si può arrivare fino ad un massimo di 658 euro. Non solo. In caso di recidiva del divieto è prevista la sospensione della patente per un periodo indicato in 30 giorni. Intanto proseguono i lavori per l’installazione dei nuovi 51 varchi (qui l’elenco completo) con le opere a cura della Roma Servizi per la Mobilità. Come aveva spiegato l’Assessore Patané i primi lavori hanno interessato l’installazione dei varchi su via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, per poi proseguire l’asse di viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente si interverrà progressivamente sui quadranti “Laurentina“, che interesseranno via del Serafico e via del Tintoretto, e “Montesacro” con via Lampedusa e viale Adriatico.

