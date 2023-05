Roma, il Campidoglio ”imbusta” le indicazioni dei varchi Ztl: ”A breve rimodulazione nuova fascia verde”

Roma. In giorni di grandi tensioni e discussioni sul tema caldo, ormai, della Ztl, il Campidoglio decide di coprire la segnaletica verticale che stava installando per tutta Roma contenenti le regole per la nuova zona a fascia verde. Proprio nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio 2023, infatti, su uno dei tanti gruppi Facebook che riunisce i cittadini contrari all’iniziativa, è sbucata una foto che lo conferma. Ecco la foto che sta circolando proprio in queste ore tra social:

Le indicazioni della nuova Ztl ”imbustate” dal Campidoglio

Nella foto si vede chiaramente come i segnali siano ”imbustati”, un po’ alla buona, con dei sacchi neri. Lo scatto che vi proponiamo, in particolare, fa riferimento a Via Palmiro Togliatti, solo uno tra i tanti punti dove il Comune aveva già messo le proprie bandierine con le indicazioni di quello che era il provvedimento inizialmente pensato. Le indicazioni, però, dopo le movimentazioni cittadine, e come confermano anche le foto di oggi, sono in fase di riflessione, per non dire modifica, come ribadito anche dallo stesso Sindaco Roberto Gualtieri.

Gualtieri: “Stiamo lavorando per le modifiche”

Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, ha fatto sapere, parlando della Ztl fascia verde: “A breve annunceremo la rimodulazione che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di pm10 e No2 che sono un obbligo: dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica”. Insomma, il passo indietro davanti alla montanti critiche e polemiche è stato piuttosto evidente. Ha spiegato, insomma, che il Comune è al lavoro per rivedere tutto il piano: “Pensiamo a meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare completamente la circolazione delle auto ma mettendo limiti, come fanno a Milano. Un piano equilibrato che ridurrà l’inquinamento”, cercando poi di rassicurare sul fatto che le nuove norme non creeranno “un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo”.