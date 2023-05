“No alla nuova ZTL di Roma”, CasaPound e Forza Nuova contro la decisione del sindaco Gualtieri

Il “no” alla nuova ZTL di Roma unisce tutto il mondo cittadino, comprese realtà della politica extraparlamentari. Tra questi movimenti, note di dissenso verso il sindaco Gualtieri arrivano anche da CasaPound e Forza Nuova. I consiglieri eletti nei Municipi per conto di queste realtà politiche (ma con altre liste elettorali), da diversi giorni stanno appoggiando la crociata contro la nuova Fascia Verde capitolina, in una storia che però sembra non andare in appannaggio al Centrodestra romano.

CasaPound e Forza Nuova contro la nuova ZTL di Roma

Nella protesta andata ieri in scena sotto al Campidoglio, era possibile trovare personalità politiche di tutte le estrazioni. Tra le persone portate in piazza da Fabrizio Santori (l’organizzatore della raccolta firme su “change.org”), si sono visti anche esponenti di Fratelli d’Italia, di Azione con Carlo Calenda, ma anche realtà più radicali. Nella folla, infatti, sono stati avvistati l’ex leader di CasaPound Davide Di Stefano e Giuliano Castellino, attuale leader romano del gruppo di Forza Nuova. Nessuna retorica di “no vax”, ma forse una causa di buon senso che sembra unire, almeno per il momento, cittadini di ogni estrazione politica contro una Giunta comunale lontana dalle istanze del popolo.

L’ultradestra vira con le tematiche per sopravvivere?

La domanda è lecita, ma l’appoggio al “no” alla ZTL di Roma non deve sembrare come l’ultimo atto di “sopravvivenza politica” di queste realtà. Dopotutto, il dissenso di CasaPound e Forza Nuova contro Roberto Gualtieri è storico, rintracciabile storicamente nelle crociate antifasciste del Sindaco e successivamente nello sgombero del palazzo di via Napoleone III, storico quartier generale dei militanti delle “tartarughe frecciate”. Seppur piccolo, la ZTL mina il campo elettorale di queste forze politiche, prettamente presente nelle periferie di Roma come Ostia. Appoggiare paradossalmente Gualtieri, sarebbe creare un danno a quegli elettori che ancora ripongono fiducia nei loro rappresentante, che si candidano ugualmente seppur con altri loghi.