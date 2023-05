Ztl Roma, divieti estivi dal 3 maggio: ecco dove e a che ora ci saranno i varchi chiusi

Roma. I divieti estivi nella Capitale partono già dalla giornata di domani, mercoledì 3 maggio 2023, con i varchi elettronici che saranno accesi di sera a Trastevere e San Lorenzo. Divieti che si aggiungono alle altre Ztl notturne di Testaccio e del centro storico.

Ztl Roma, iniziano i divieti estivi: ecco dove

Insomma, con il profumo dell’estate, a partire proprio dal mese di maggio, ecco che come ogni anno inizia il periodo più sensibile per la movida, e ovviamente – come conseguenza diretta – il timore per i residenti dei quartieri più in di essere colpiti direttamente dagli eccessi goliardici della vita notturna. Anche perché in tutto questo c’è un aggravante, di certo da non prendere sotto gamba: sarà la prima stagione estiva a pieno regime del post pandemia, il che potrebbe avere un effetto boomerang molto importante. E poi, c’è da considerare il grande turismo di massa. Di conseguenza non è inverosimile pensare che nei prossimi mesi si assisterà ad un grosso incremento della presenza di persone proprio nelle zone più gettonate e frequentate dagli ”animali notturni”. Tra le quali, certamente Campo de’ Fiori, Piazza Trilussa, Madonna dei Monti, Piazza Immacolata e tutto il corollario annesso che già di solito crea non pochi problemi e vicende, come dimostrano i bollettini delle operazioni delle forze dell’ordine.

La preoccupazione dei residenti per i prossimi mesi

Insomma, tutto questo porta certamente a considerare il ritorno dell’orario estivo per le zone a traffico limitato notturne di Trastevere e San Lorenzo. A partire da domani, mercoledì 3 maggio 2023, dunque, saranno attive le zone a traffico limitatao dalle 23.00 fino alle 3.00 di notte, dal mercoledì al sabato. Ovviamente, in tutto questo c’è la controvoce di coloro che, proprio con la movida, guadagnano, come i gestori dei pubblici esercizi dei quartieri interessati. Ma sono due decenni quasi che a il Campidoglio adotta tali metodi, anche se non riescono a tranquillizzare completamente i residenti, i quali richiedono costantemente anche una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine per evitare che la situazione, proprio nei prossimi mesi, possa sfuggire di mano.