Malamovida a Roma, le Ztl non placano i residenti: ‘Sarà un’estate invivibile’

Con l’arrivo della stagione più calda si intensifica anche la movida romana e perciò si aggiungono altre zone a traffico limitato in città nelle ore notturne sin dai primi giorni di maggio. Misure che vogliono andare a tutelare i residenti delle zone interessate dalla vita notturna, anche in considerazione del fatto che quella che inizierà a breve sarà la prima estate dopo la pandemia da Coronavirus.

Le misure per contenere la malamovida

E allora a Trastevere e San Lorenzo, oltre che a Testaccio e nel centro storico, i varchi elettronici saranno accesi nelle ore serali. Pertanto da mercoledì torna l’orario estivo per le Ztl. I varchi, come ricorda Il Messaggero, resteranno chiusi nelle ore notturne. A Testaccio dalle 23 alle 3, il venerdì e il sabato escluso i festivi; stessi orari nel centro storico. Una misura che il Campidoglio mette in atto da circa 20 anni per cercare di tutelare le zone che sono più soggetto a un incremento di movida o, malamovida, durante i mesi estivi. Anche se ad agosto i varchi notturni resteranno spenti. Si tratta di chiusure che fanno, sistematicamente, insorgere gli operatori commerciali, che si sentono penalizzati da queste misure.

I nuovi varchi non rassicurano i residenti

Dall’altra parte, però, ci sono i residenti che nonostante i varchi, hanno paura che le aree interessante dalla movida diventino invivibili. Resta il problema dell’impossibilità di svolgere controlli da parte dei vigili urbani che sono in sottorganico. Associazioni e comitati delle zone del centro che verranno interessate dai disagi sono già in fermento e in particolare è il presidente dell’associazione Abitanti del centro storico, Viviana Di Capua, a farsi portavoce dei disagi dei residenti che ha evidenziato di aver già avanzato al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, una proposta per far fronte alla situazione che andrà a coinvolgere tutto il centro storico, per quanto l’idea è che ‘entri in campo il Governo, con la nomina di un nuovo prefetto che fornisca alla città gli strumenti per tutelarsi’.