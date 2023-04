Roma, residenti ostaggio della movida a Trastevere: “Strada bloccata, rione pieno di giovani ubriachi”

La movida incontrollata che anima il quartiere capitolino di Trastevere torna, ma forse non aveva mai smesso, a preoccupare i residenti che non hanno alcuna tutela rispetto a feste abusive e rumori molesti. Il fenomeno tuttavia interessa diverse zone della Capitale, non fa eccezione il quartiere Esquilino dove ad esempio, stato occupato il palazzo Spin Time, qui Leo Gasmann ha improvvisato un live insieme ad un centinaio di giovanissimi.

Malamovida a Fregene, maxi rissa in un locale: tre ragazzi pestati di botte, uno in gravi condizioni

Movida incontrollata a Trastevere e il firmacopie di Love Gang

La movida nel quartiere di Trastevere appare particolarmente intensa: i locali vendono alcolici ai minorenni a tutte le ore, un gruppo di rapper può occupare a proprio piacimento Piazza San Callisto e l’intervento delle forze dell’ordine tarda ad arrivare. Da tempo, ormai, i residenti si sentono ostaggio della movida e il copione continua a ripetersi identico, sera dopo sera. Questa volta però oggetto di attenzione la Love Gang, ovvero il collettivo di cui fanno parte rapper come Pretty Solero, Franco 126 e Katama. Previsto ieri sera a San Francesco a Ripa un firmacopie nel il loro negozio di merchandisign e al quale si sono presentati centinaia di giovanissimi, molti minorenni. Alcuni, inoltre, sono giunti al luogo dell’appuntamento ubriachi. In merito, particolarmente eloquente la testimonianza di una residente: “La strada era impraticabile. Eravamo in auto e non riuscivano a circolare. Alcuni ragazzi ci hanno insultato e ci hanno chiesto perché vivessimo a Trastevere, come se fosse una nostra colpa”.

Il concerto non autorizzato

Ma non finisce qui. Dal negozio al concerto il passo è stato davvero breve ed infatti, sul bar della nota piazza ecco che i rapper hanno allestito un palco per esibirsi ed anche qui, il pubblico era numeroso. Al primo municipio non risultano richieste di autorizzazioni, anche se l’ufficio dei rapper sostiene di averle effettuate. Ora, appare evidente che la situazione stia sfuggendo di mano e a farne le spese, ancora una volta, i residenti che rispetto a tutto questo non hanno, loro malgrado, alcuna tutela.