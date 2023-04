Malamovida a Fregene, maxi rissa in un locale: tre ragazzi pestati di botte, uno in gravi condizioni

Riparte la stagione balneare sul litorale romano, che al primo giorno di apertura riporta già una prima grave rissa presso uno stabilimento balneare che organizzava un evento di movida a Fregene. Preda di sette ragazzi conosciuti nell’ambiente della criminalità romana, sarebbero finiti tre ragazzi, di cui uno risulta essere addirittura un passante che nemmeno ha visitato il locale. Per motivazioni da chiarire, all’interno dello stabilimento sarebbe partita la rissa per futili motivi, che si sarebbe conclusa con un pestaggio all’esterno dello stesso spazio.

La maxi rissa a Fregene nella riapertura dei locali balneari

Ha dell’assurdo quello che è avvenuto nella famosa località balneare, specie se a pagarne le conseguenze è un passante. Infatti, uno dei tre ragazzi pestati di botte, altro non è che un passante, che casualmente passava davanti al luogo della rissa. Passando di lì sarà intervenuto per calmare gli animi o separare le persone? Questo non sta a noi dirlo, ma saranno dinamiche chiarite dalle indagini. Rimane però che un innocente, una persona che nemmeno conosceva i suoi aggressori, oggi lotta tra la vita e la morte all’interno del Policlinico Gemelli.

Spesso per generare basta poco, un bicchiere di troppo o semplicemente un gruppo che, da fuori città, si presenta in discoteca con l’intenzione di finire a botte per puro divertimento. Dopotutto, chi ha messo in piedi queste aggressioni era già conosciuto dalle forze dell’ordine, per una presenza nel giro della criminalità e mettendo in pratica le tecniche di MMA per picchiare dei coetanei per futili motivi. Eppure, certi casi di cronaca nera dovrebbe insegnare qualcosa, soprattutto su come certi elementi dovrebbe essere banditi dai luoghi di pubblica aggregazione.

La salute delle vittime

Se il ragazzo ricoverato al gemello mostra delle gravi fratture craniche per l’aggressione, con i medici che tengono il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, meno serie le condizioni delle altre due vittime del pestaggio. A loro, sono risultate lesioni al volto, frattura degli zigomi e la rottura del naso. I medici al momento valutano di operarli chirurgicamente, così da ridurre le fratture.