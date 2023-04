Cisterna, a Pasqua dà di matto nel locale e cerca la rissa: interviene la Polizia

Cisterna Latina. C’è stato bisogno di un tempestivo intervento della pattuglia di Polizia per poter riportare l’ordine, facendo in modo che il tutto non degenerasse rapidamente, con spiacevoli ricadute sugli astanti. Un uomo è andato su tutte le furie all’interno di un locale abbastanza frequentato, compromettendo la tranquillità del momento e anzi, facendo temere il peggio. Il soggetto, infatti, avrebbe iniziato ad inveire contro gli altri clienti, senza un’apparente ragione.

Cerca la rissa per il giorno di Pasqua

Il fatto è andato in scena nella giornata di domenica scorsa, proprio durante la Santa e pacifica ricorrenza pasquale che, a quanto pare non era proprio così nei programmi e nell’immaginario dell’uomo. Stando alle testimonianze di chi malauguratamente si è ritrovato da quelle parti, il soggetto avrebbe dato in escandescenze all’interno di un locale di via Primo Maggio. Il titolare, dopo la sua esuberante azione, poi, è stato costretto a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che il tutto potesse peggiorare ulteriormente. Il cliente, secondo quanto riporta anche LatinaOggi, sarebbe un cittadino straniero di nazionalità polacca, che avrebbe – per cause al momento non note – iniziato ad inveire nei confronti di un’altra persona. Pochi istanti, veloci, in rapida successione che avevano l’aspetto di un climax ascendente che sarebbe culminato proprio in una rissa violenta. Intanto, il locale stava chiudendo. A quel punto, è arrivata però la segnalazione agli agenti di Polizia.

L’intervento della Polizia

Così, dopo pochissimi istanti, gli agenti di Polizia sono arrivati sul posto e sono riusciti a sedare l’animosità l’attività all’orario fissato senza ulteriori problemi. Da sottolineare, inoltre, che l’intervento degli agenti rientra anche nell’attività di controllo del territorio durante le festività pasquali per garantire la sicurezza pubblica e contrastare reati predatori. Nelle stesse ore infatti sono stati effettuati posti di controllo nei principali punti di accesso della città come la strada provinciale per Latina.