Ztl fascia verde a Roma, Gualtieri: ‘Gpl potrà circolare’. Le ultime novità

La Ztl Fascia verde preoccupa soprattutto i tanti cittadini che si vedranno costretti a rottamare le proprie auto e comprarne una nuova ‘non inquinante’. La delibera sulla nuova fascia verde sta creando un grande trambusto soprattutto tra quei romani che non possono acquistare una nuova macchina, consapevoli che quella di cui sono in possesso non può circolare.

Roberto Gualtieri rassicura i suoi cittadini

Ma il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, garantisce che c’è l’intenzione anche di rivedere la delibera per andare incontro alle esigenze delle fasce più deboli, annunciando che ci saranno delle modifiche alle quali si sta lavorando. Ma intanto ha sottolineato che le auto a Gpl non sono vietate.

Il provvedimento programmato dal Campidoglio è stato previsto in adempimento ai limiti di inquinamento che vengono imposti. Ma il Comune è in collegamento costante e diretto con la Regione con la quale sta valutando di apportare delle modifiche alla delibera. Cambiamenti per creare le minori conseguenze per i cittadini.

Patanè ha ribadito che ‘si tratta di un provvedimento a tutela della salute pubblica’

D’altro canto, però, proprio ieri, l’assessore alla Mobilità Patanè aveva sottolineato: “Si tratta di un provvedimento per la salute pubblica. La delibera è finalizzata a tutelare proprio la salute e c’è una normativa che stabilisce cosa fare e va fatto. Il rischio è una denuncia penale”. L’Assessore ha sottolineato anche la sua consapevolezza circa l’insufficienza dei mezzi pubblici, soprattutto nelle zone periferiche della Capitale. “Ma il problema ora è solo ed esclusivamente legato alla salute dei cittadini” ha ribadito più volte Patanè.

Ma di fronte alla volontà manifestata dagli esponenti della Giunta capitolina di andare incontro alle esigenze della cittadinanza, non resta che attendere per vedere quali saranno le modifiche possibili che verranno apportate al provvedimento e come andranno a tutelare gli interessi dei romani.