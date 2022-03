Manifestazione per la pace a Roma domenica 20 marzo 2022: orario, ospiti e luogo

Ancora una manifestazione a Roma. E non per gridare alla dittatura sanitaria o per dimostrare tutto il dissenso verso il Green Pass e il vaccino. Questa volta chi scende in piazza lo fa per la pace, per urlare contro la guerra, i bombardamenti e quelle immagini di distruzione che guardiamo da lontano. E che fanno male, tra famiglie in fuga e bimbi che così piccoli hanno visto l’orrore. Il promotore della manifestazione è Aboubakar Soumahoro, che ha dato l’appuntamento a migliaia e migliaia di persone domenica 20 marzo nella Capitale, a Piazza San Giovanni a partire dalle 15. L’obiettivo è quello di mettere insieme più voci, dare vita a un inno che risuoni in tutto il mondo, contro la guerra e che invochi la pace.

Insieme per la pace: la manifestazione a Roma domenica 20 marzo

“È arrivato il momento per ognuna ed ognuno di noi di uscire dall’indignazione virtuale dei social per mettere all’unisono i nostri corpi al servizio dello Spirito della PACE al fine di Resistere con risolutezza a tutte le forze del male che vorrebbero cancellare i principi universali di umanità custoditi nell’intimo umano e che troppo spesso, nel corso della storia, sono stati messi in discussione. Ora è il momento di dire NO all’economia bellica (accecata dallo spirito avido del dio denaro) che si nutre del sangue dei bambini, delle donne e degli uomini in vari ed ingiusti teatri di guerra nel mondo, anche quelle ingenerosamente dimenticate o volutamente silenziate. Ora è il momento di dire NO ALLA GUERRA IN UCRAINA E A TUTTE LE GUERRE NEL MONDO” – si legge sulla pagina social che è stata creata ad hoc per divulgare l’evento, renderlo ancora più pubblico.

L’appuntamento, come anticipato, è fissato domenica 20 marzo a partire dalle 15 in piazza San Giovanni, con il sit-in che si terrà sul prato accanto alla basilica. E’ prevista la presenza di 2.000 persone e Roma si sta preparando con un servizio di viabilità per rispettare la segnaletica sulla piazza. Ma c’è di più. In base al numero dei partecipanti non sono escluse ripercussioni sul traffico, con eventuali strade chiuse e bus deviati.

Gli ospiti

Come fa sapere il promotore, la mente della manifestazione, sul palco arriveranno tantissimi ospiti noti, personaggi del mondo dello spettacolo. Ci saranno Flavio Insinna, Roy Paci, Mimmo Lucano, Malika Ayane, Cosmo, Gaia, NAIP, Dj Ralf, Eugenio in Via di Gioia, Tommy Kuti, Ascanio Celestini, Andrea Rivera, Ariele Vincenti e Emilio Stella, Gemitaiz, Gemello, Riccardo Sinigallia, Margherita Vicario, Cecilia Strada, Artù, Elio Germano, Emilio Stella, Gianmarco Saurino, Giovanni Truppi, Riccardo Noury, Sabrina Paravicini, Leo Gassman, Diodato.

Ma non solo. A San Giovanni arriveranno anche rifugiate e rifugiati sopravvissuti e che portano fisicamente ed emotivamente le cicatrici della guerra. Quelle che restano indelebili (e purtroppo) sul cuore. Ma se da una parte c’è chi continua a bombardare, chi non si ferma davanti a nulla, dall’altra c’è chi non si è mai voltato. Ha accolto, ha aperto le braccia e ha messo in moto una macchina della solidarietà. Con la speranza che la pace non venga solo urlata in una manifestazione, ma che diventi la realtà di un mondo che ai bombardamenti preferisca gli abbracci. Che alla disumanità decida di rispondere con la vicinanza, la fratellanza. E che sia il cuore a esplodere, ma di gioia.