Manifestazione Roma domani 4 febbraio: corteo degli anarchici per Cospito, sale la tensione

Tornano a manifestare in Piazza a Roma i movimenti anarchici e salgono i timori per nuovi scontri con le forze dell’ordine. Il corteo si terrà domani pomeriggio, sabato 4 febbraio 2023, ed è in via di predisposizione in queste ore il piano di sicurezza. Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno interdette alcune strade e i normali percorsi del trasporto pubblico saranno modificati. Ecco allora tutte le informazioni.

Corteo degli anarchici a Roma domani 4 febbraio 2023

Il corteo nazionale dei movimenti di area anarchica, che da giorni ormai manifestano per Alfredo Cospito, l’insurrezionalista detenuto in regime di 41-bis ed entrato in sciopero della fame da oltre tre mesi, partirà da piazza Vittorio Emanuele II e raggiungerà piazza di Porta San Giovanni sul percorso di via Emanuele Filiberto. La Questura di Roma ha disposto che entro le 8.00 di domattina vengano rimossi i veicoli da piazza Vittorio Emanuele II, via dello Statuto, via Carlo Alberto, via Napoleone III, via Mamiani, via Ricasoli, via La Marmora, via Principe Eugenio, via Conte Verde, via Foscolo, via Machiavelli, via Buonarroti e via Giacomo Leopardi, via Emanuele Filiberto, piazza di Porta San Giovanni. Dalle 13.00 invece scatteranno le deviazioni per le linee 5, 14, 16, 50, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665, 792. Per esigenze di ordine pubblico, dalle 13.00 e fino a cessate esigenze, inoltre, saranno sospese le postazioni taxi in piazza Vittorio Emanuele II, piazza di Porta San Giovanni e in via Emanuele Filiberto (seguiranno aggiornamenti).

La settimana scorsa, come vi avevamo raccontato in questo articolo, scontri si erano verificati in zona Trastevere dove circa 200 persone, sempre legate ai movimenti di estrazione anarchica, si erano radunate per manifestare solidarietà a Cospito. Nel corso del sit-in, che non sarebbe stato autorizzato, momenti di alta tensione si sono verificati in strada con scontri e lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. Un agente, nel corso dei tafferugli, è rimasto ferito.

