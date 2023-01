Manifestazione Roma sabato 21 gennaio 2023: corteo al Circo Massimo in ricordo di Lorenzo Parelli

Manifestazione a Roma sabato 21 gennaio 2023, scende in piazza il fronte della Gioventù Comunista al Circo Massimo per ricordare Lorenzo Parelli, il giovane studente di soli 18 anni morto lo scorso anno durante uno stage nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. Per consentire lo svolgimento del corteo sono stati disposti diversi cambiamenti alla viabilità, tra cui la chiusura (temporanea) di alcune strade e la deviazione dei mezzi del trasporto pubblico. Attesa la partecipazione di circa 1.500 persone. Ecco tutti i dettagli.

Il percorso della manifestazione al Circo Massimo di sabato 21 gennaio 2023

Questo il percorso del corteo. Intanto partiamo col dire che la manifestazione sarà in programma dalle ore 16.00 alle 19.oo, con punto di ritrovo in piazzale Ugo La Malfa (Circo Massimo). I manifestanti raggiungeranno quindi largo Bernardino da Feltre (Trastevere) transitando nelle seguenti strade:

Via del Circo Massimo

Viale Aventino

Piazza Albania

via della Piramide Cestia

piazza di Porta San Paolo

via Marmorata

piazza dell’Emporio

Ponte Sublicio

Piazza e via di Porta Portese

Via Girolamo Induno

viale di Trastevere

Al passaggio dei partecipanti, scatteranno come detto chiusure temporanee e deviazioni. Saranno possibili deviazioni o limitazioni inoltre dei percorsi di 22 linee di bus: 3Bus, H, 8Bus, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 115, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 775 e 781.

Corteo a Roma per ricordare Lorenzo Parelli

Il corteo, come menzionato in apertura, è indetto dal “Fronte della Gioventù Comunista”, per commemorare Lorenzo Parelli, lo studente deceduto in provincia di Udine a seguito di un incidente durante uno stage di alternanza scuola-lavoro, in occasione del primo anniversario della sua morte.

“Non si può morire di scuola e di lavoro”, lo slogan della manifestazione nel weekend al Circo Massimo

Al sit-in sono attesi ragazzi e studenti: “L’anno scorso siamo scesi quasi ogni settimana in piazza in tutta Italia per denunciare questa situazione”, scrive ad esempio il gruppo Lupa Scuole in lotta. “Abbiamo gridato la nostra rabbia, abbiamo urlato i loro nomi, abbiamo chiesto giustizia, ma nessuna sostanziale modifica è stata fatta a questo sistema. Anzi, abbiamo assistito ad un atteggiamento da parte del Governo e delle istituzioni sconcertante, che ha risposto alle manifestazioni studentesche in tutta Italia con la repressione attraverso manganellate e denunce, trattando le istanze provenienti da quelle piazze e dalle scuole come una questione esclusivamente di ordine pubblico”. E ancora: “Come se non bastasse, proprio negli ultimi giorni l’INAIL ha persino negato il risarcimento per la famiglia di Giuliano. Come prevedibile si sono aperte delle polemiche e l’unica risposta del Governo per ora è stata quella di voler correggere i meccanismi di risarcimento in caso di morte di altri studenti. Oltre il danno anche la beffa: un affronto che non possiamo sopportare perché non ci arrendiamo all’idea che si normalizzi la possibilità di morire di scuola-lavoro a 18 anni previo risarcimento economico”, conclude la nota.

