Si è tenuta oggi la 26esima edizione dell’Acea Run Rome. Al via questa mattina dalle ore 8 ai Fori Imperiali, la celebre maratona di Roma con un percorso che si è snodato tra i quartieri situati tra San Paolo fuori le Mura e la zona di Parioli. Una suggestiva competizione che fra gli uomini ha visto trionfare Taoufik Allam mentre tra le donne ha vinto Betty Chepkwony. Una competizione emozionante e all’insegna della sportività quella che ha visto primeggiare il 33enne marocchino, decisiva per lui l’accelerazione su via del Corso che gli ha permesso di vincere la gara podistica.

Maratona di Roma 2023, chi ha vinto: risultati e classifica finale

I risultati della 26esima edizione de la Maratona di Roma

A vincere la 26esima edizione della Maratona di Roma è Taoufik Allam che ha tagliato il traguardo in due 2h,07’43”. A seguire troviamo poi sul podio: Kigen Wilfred con 2h08’45” e Keror Rogers con 2h10’50”. Ecco, invece i risultati per quel che riguarda il podio femminile: Betty Chepkwony trionfa con 2h23’02”, a seguire Amid Fozya Jemal con 2h25’09” e infine, Getachew Zinash Debebe con 2h25’29”. I risultati integrali dell’evento podistico sono consultabili cliccando QUI.

Il percorso

Una grande festa quella che si è tenuta questa mattina al centro di Roma. Un suggestivo percorso quello effettuato dai maratoneti, iniziato dai Fori Imperiali e poi proseguito con un primo passaggio davanti al Vittoriano, poi verso Piazza Venezia, Castel Sant’Angelo, viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro, il foro italico e la moschea, proseguendo ancora per Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, Piazza Navona e via del Corso. All’evento podistico hanno partecipato 11mila runners che hanno gareggiato su 42 chilometri ma non solo. Va ricordato, infatti, che gli iscritti complessivi erano oltre 30mila i quali hanno preso parte sia alla Sn4ifun run sia alla staffetta Run4Rome.

