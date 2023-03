Mare Fuori 3, il cast in viaggio sul Frecciarossa: ecco quando incontrare gli attori a Roma e dove. I protagonisti di Mare Fuori saranno nella Capitale, per celebrare l’ultima puntata della terza stagione che andrà in onda la sera del 22 marzo 2023 su Rai 2. L’evento del cast della serie televisiva, si terrà lo stesso giorno. Infatti, si potrà incontrare gli attori, ormai amatissimi dal pubblico di tutte le età che guarda i prodotti Rai, alla Stazione Termini.

Gli attori di Mare Fuori 3 alla Stazione Termini

A celebrarli, tra l’incredulità degli stessi attori, addirittura Frecciarossa. Su un treno che si è fermato alla Stazione Termini, infatti, sarebbero state attaccate delle pellicole pubblicitarie, che riportavano le immagini della testa stagione della nota serie televisiva italiana. Treni con la faccia dei protagonisti, ovvero Carmine, Filippo, Edoardo e Rosa, con il treno già pronto a viaggiare per tutto lo Stivale dai prossimi giorni con la sponsorizzazione al programma.

Per l’occasione, il cast sarà presente alla Stazione Termini questo mercoledì 23 marzo 2023, alle ore 12.30. L’appuntamento sarà al binario, dove chi ha il biglietto avrà la possibilità di salutare gli attori. Poi il treno partirà, con le facce dei protagonisti della serie tv che girerà l’Italia. Infatti, il mezzo ferroviario verrà utilizzato tra Trenitalia nelle principali linee servite dall’alta velocità. Intanto, il cast è già arrivato nella Capitale, peraltro con lo stesso treno.

Sul convoglio diretto a Roma, erano presenti Matteo Paolillo, Artem, Domenico Cuomo, Alessandro Orrei, Maria Esposito, Kyshan Wilson, Clotilde Esposito, Serena De Ferrari e Nicolò Galasso. Dopo una breve pausa al FRECCIALounge di Roma Termini, si sono diretti alla sede Rai di viale Mazzini per una conferenza stampa. Qui, sono stati raggiunti da Carolina Crescentini, Carmine Recano, Valentina Romani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo. Nella conferenza stampa, non solo le sensazioni dei protagonisti per la terza stagione della serie televisiva, ma anche la possibilità di parlare liberamente di questo prison crime che ha sbancato in Italia.