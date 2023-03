Mare Fuori, Antonio Orefice geloso di Massimiliano Caiazzo? Maria Esposito (Rosa Ricci) su Instagram: ‘Basta’

La serie Mare Fuori è diventata davvero un cult ma nella serata dello scorso mercoledì – dopo il termine del penultimo appuntamento con la terza stagione della serie che adesso va in onda su Rai 2 – Maria Esposito che nella vicenda interpreta il personaggio di Rosa Ricci ha utilizzato la piattaforma Instagram per lasciarsi andare ad un messaggio di sfogo contro alcuni fan della fiction. Cosa avrà detto e quali sono le motivazioni alla base di questo suo gesto?

Lo sfogo (su Instagram) di Maria Esposito

“Leggo commenti e messaggi stupidi, tutto ciò mi rattrista” queste le prime parole della giovane attrice che dopo aver condiviso un post su Instagram ha ricevuto dagli utenti numerosi commenti nei quali veniva sottolineata la mancanza di fotografie nel proprio profilo social con un altro protagonista della serie, Massimiliano Caiazzo che in Mare Fuori veste i panni di Carmine. Secondo gli utenti, alla base di tale assenza ci sarebbero motivazioni legate alla gelosia, in quanto sono in molti a credere che il fidanzato di Maria Esposito, Antonio Orefice sia, per l’appunto, geloso ed il tono dei commenti conferma tale ipotesi: ‘Essendo un’attrice, fa parte del ruolo e postare le foto con Carmine non dovrebbe essere motivo di gelosia per nessuno’.

La replica

Ricapitolando, molti fan della serie cult Mare Fuori 3 credono che Maria Esposito sia restia a postare foto con Massimiliano Caiazzo, che nella serie interpreta il ruolo di Carmine, in quanto il suo ragazzo, Antonio Orefice anch’egli volto noto della fiction, sarebbe geloso. Ora, a seguito di tale situazione e dei numerosi commenti ricevuti in merito, l’attrice si è sfogata su Instagram dove, dopo aver ringraziato alcuni fan, non ha però mancato di replicare ai commenti ricevuti: ‘Per la prima volta nella mia vita sto provando emozioni straordinarie, anche grazie a voi. Ma in tutto questo bene c’è sempre un po’ di male. Leggo messaggi e commenti abbastanza “stupidi”, ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali. Non c’entra niente la mia vita privata con il mio essere un’attrice professionista’.