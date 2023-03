Mare Fuori 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi mercoledì 22 marzo 2023

Ultima, attesissima puntata per la serie Mare Fuori 3. Si tratta della popolarissima fiction, giunta alla fine della terza stagione, prodotta da Rai Fiction e Picomedia girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli. Racconta le vicende dell’IPM di Napoli e le storie dei ragazzi che ci sono finiti dentro a causa dei loro “sbagli”. E proprio tra quelle mura a picco sul mare hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, crescere, innamorarsi e cambia. Adesso però, tra appena sette giorni, andrà in onda il finale di stagione di questo terzo capitolo: ma cosa vedremo nell’ultimo appuntamento? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo dando uno sguardo a tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Carolina Crescentini

Prima però diamo uno sguardo a cosa è successo negli ultimi due episodi trasmessi per fare il punto della situazione sulla trama. Su Rai 2 in prima serata il 15 marzo abbiamo visto gli episodi numero 9 e numero 10, che hanno rispettivamente come titolo ”Le fasi dell’amore” e ”Le regole dell’amicizia”. Filippo arriva in istituto e pare essere ben accolto, sebbene però la nuova direttrice voglia mandarlo a Milano. Il suo ritorno ha un effetto benefico su Cardiotrap, che in questo modo ritorna anche a scrivere, mentre Giulia riesce finalmente a strappare una promessa a Valentina. Nel frattempo, poi, Pino non riesce più a contenere la sua enorme gelosia per Dobermann, ma riesce però a fare pace con Kubra. Edoardo, intanto, è scomparso, poiché è scappato da Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore. Dopodiché Milos si scontra violentemente con Micciarella e Dobbermann a causa di una lettera. Sarà necessario l’intervento di Cucciolo per una eventuale riappacificazione. Carmine, intanto, tenta di far riavvicinare Rosa e Filippo chiedendo aiuto anche a Cardiotrap per la faccenda. Pino, ritornato amico con Kubra, lo aiuterà a scoprire diverse verità sul suo passato.

Quando iniziano le riprese di Mare Fuori 4? Data (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni Mare Fuori 3 ultima puntata, cosa vedremo nel finale di stagione mercoledì 22 marzo 2023

Veniamo adesso al finale di stagione di Mare Fuori 3, in onda tra una settimana esatta. Vi ricordiamo che tutte le puntate, compresa la prossima di mercoledì 22 marzo 2023, sono già disponibili su Rai Play. Ebbene, secondo le anticipazioni vedremo gli episodi 11 (intitolato “Un’amicizia è per sempre”) e 12 (“La scelta”). Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione immediata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa: continuerà a farlo anche quando la ragazza sarà fuori? Questo per quanto riguarda il primo episodio in onda (appuntamento sempre dalle 21.20 in prima serata su Rai 2). A seguire invece, nel secondo e ultimo capitolo di questa terza stagione di Mare Fuori, Beppe e Kubra hanno il confronto definitivo. Cardiotrap e Giulia discutono sul brano che il ragazzo ha scritto. Carmine invece parla di Rosa con la madre. Infine una misteriosa ragazza entra in IPM…

Mare Fuori, confermate anche la quinta e la sesta stagione: ecco quando escono (ilcorrieredellacitta.com)