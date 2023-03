Location Mare Fuori: dove si trova il carcere IPM. Mare Fuori dove si trova il carcere della serie tv? E’ davvero un carcere? Queste e altre domande sulla location che da vita a una delle serie più seguite di tutti i tempi, vediamo dove viene girato Mare Fuori e tutte le curiosità sull’ IPM (Istituto penale minorile) di Napoli.

Dove si trova l’IPM di Mare Fuori?

Mare Fuori viene girato a Napoli: quello che è possibile vedere dalla sigla è un edificio Rosso vicino al Porto Cittadino, simile ad un carcere ma che nella realtà è un edificio adibito a tutt’altro scopo. Il carcere di mare fuori è infatti ricostruito presso il complesso della base della Maria Militare del Molo San Vicenzo. Il lavoro di ricostruzione è un grande lavoro di squadra degli scenografi capitanati da Antonio Farina.

Ma dove si trova il vero carcere minorile di Napoli? L’istituto Penale per Minorenni di Napoli si trova nell’isolotto di Nisida: questo isolotto, un tempo riconosciuto come tale e ora collegato alla terra ferma con un ponte carrozzabile, sorge nel golfo di Napoli nella zona tra i quartieri di Bagnoli e Posillipo. L’isolotto è nominato anche nella nell’Odissea dove viene riconosciuto come Isola delle Capre, attualmente non è visitabile perché interamente adibito a carcere e non è possibile quindi accedervi per altri motivi.

