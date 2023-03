Mare Fuori 3, Ciro Ricci è vivo e ritorna alla fine? Anticipazioni finale terza stagione. La fervente attesa dei fan di Mare Fuori per rivedere Ciro in azione in questa nuova stagione è stata alimentata dalla massiccia presenza di Giacomo Giorgio sul set durante le riprese.

Ciro Ricci ritorna alla fine di Mare Fuori 3?

Purtroppo, però nei 12 episodi presenti su Rai Play il personaggio di Ciro sembra essere misteriosamente assente, fatta eccezione per una fugace apparizione nei primi minuti del primo episodio, in cui lo si vede passeggiare sul pontile di Bagnoli in compagnia della sorella. Ma poi, nel resto della stagione, Ciro non fa più capolino. Ci si chiede allora: è possibile che il personaggio sia morto? No, in realtà dovrebbe tornare nel finale inedito su Rai 2.

Nei dodici episodi arrivati il 13 febbraio su RaiPlay possiamo incontrare nuovamente Ciro, ma sempre nei ricordi degli altri personaggi. Un ruolo importante lo avrà nei flasback riguardanti la storia d’amore tra Carmela ed Edoardo. Ciro ed Edoardo si trovano sulle spiagge di Miseno e, mentre giocano a racchettoni, Rosa fa conoscere Carmela all’amico del fratello. E da lì si accenderà la scintilla tra i due. Rivediamo ancora Ciro sempre in questo racconto, anche quando Edoardo e lui si andranno a vendicare degli abusi che il padre di Carmela ha fatto su sua figlia. Ma solo e sempre nei flashback.

Sì, sembrerebbe che il personaggio di Ciro sia realmente morto nella prima stagione. Si pensava che il personaggio potesse non essere morto, soprattutto a causa del suo mancato funerale, ma almeno in questa terza stagione la storia di Ciro resta quella che conoscevamo. Farà un ritorno nelle prossime stagioni? Non abbiamo ancora informazioni, ma i fan lanciano ipotesi.

Ciro è vivo?

Alcuni fan, però, hanno ancora speranza. Alcuni hanno ipotizzato che nella scena finale di Mare Fuori 3 ci sia, in realtà, Ciro. Il colpo di pistola non sarebbe stato emesso dalla pistola del capo clan dei Ricci, bensì dal fratello di Rosa tornato per proteggerla. La foto famosa Ciro, infatti, sembra essere scattata proprio nella stessa location (Piscina Mirabilis) dove avviene la sparatoria tra Rosa, il padre e Carmine. Inoltre, oltre ad essere nello stesso luogo impugna anche una pistola. Sembra essere un dettaglio inequivocabile. Sarà stato davvero Ciro?