Mare Fuori 3, chi muore alla fine? Chi sono i nuovi protagonisti

Mare Fuori 3. Quando una serie è di successo, è coinvolgente, fa presa sul pubblico – in una parola: funziona – allora ecco che subito si pensa al sequel, a cosa accadrà dopo, perché le immagini e le storie sono state in grado di stimolare l’immaginario e quindi dal vita alla necessità di una prosecuzione. Questo, infatti, è quello che è accaduto con il Mare Fuori 3, dal momento che i fans più sfegatati si stanno già chiedendo chi ci sarà ancora nella quarta stagione, e chi invece muore alla fine della terza. Vediamo di fare chiarezza con qualche anticipazione scoop.

Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 8 marzo, cosa succederà

Il Mare Fuori 3: cosa succede alla fine? Chi muore?

Dunque, chi dei protagonisti attuali sarà ancora presente nella quarta stagione e chi invece dovrà abbandonare la storia? Il terzo capitolo, intanto, è stato un grande successo: disponibile in anteprima su RaiPlay, complessivamente le tre stagioni integralmente disponibili hanno raggiunto il record di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione. Ma ecco le anticipazioni che vi avevano promesso. Partiamo con ordine.

Il fantasma di Ciro Ricci e il suo destino nel doppio finale

Che ne sarà di Ciro Ricci? Il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio morto nella prima stagione ma sempre presente grazie a rievocazioni, flashback e ricordi potrebbe essere ancora vivo. Avete letto bene, non tornate indietro: a far esplodere questa possibilità è una foto che lo ritrae in un luogo specifico della terza stagione. Dunque, pare siano stati girati due finali per il terzo capitolo, in un dei quali potrebbe esserci il ritorno di Ciro. Tuttavia, però, pare che la produzione abbia definitivamente optato per il finale senza Ciro.

Rosa Ricci, lo scontro con il padre e Carmine

Sorte diversa aspetta Rosa Ricci, la vera rivelazione della stagione, interpretata dalla giovanissima Maria Esposito. Nelle scene finali si prevede una colluttazione/scontro tra lei, Carmine (Massimiliano Caiazzo) e il padre della ragazza, don Salvatore (Raiz). Poi, subito dopo, il boato di uno sparo. Rosa Ricci è stata colpita?

Carmine di Salvo colpito dal proiettile?

Cosa sappiamo invece sulle sorti di Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo? Il pubblico si chiede cosa sia successo l giovane Carmine, innamorato più che mai di Rosa. Sarà pronto a tutto per lei, anche troppo, forse. Carmine, a causa del padre della ragazza, potrebbe rimanere ferito dalla drammatica sparatoria di chiusura per la terza stagione. O lui o Rosa, chi ha colpito il proiettile vagante?