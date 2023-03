Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 8 marzo, cosa succederà

Mare Fuori 3, la serie di cui tutti parlano, è pronta a regalarci un nuovo imperdibile appuntamento. Dopo gli episodi andati in onda mercoledì 1 marzo 2023 l’appuntamento è esattamente tra sette giorni sempre su Rai 2 in prima serata. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni e la trama della nuova puntata.

Riassunto e cosa è successo nell’ultima puntata

La serie, ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, è prodotta da Rai Fiction e Picomedia, ed è stata girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli. Nella puntata andata in onda mercoledì 1 marzo abbiamo visto gli episodi numero 5 e numero 6. Il primo si intitola “L’amore non esiste” mentre il secondo “L’età dell’innocenza”. La notizia della morte di uno dei ragazzi ha sconvolto l’I.P.M. e ha fatto esplodere il conflitto tra Edoardo e Mimmo. Nel frattempo Paola è ha conosciuto la nuova educatrice, Latifah, ma ha cominciato a soffrire della distanza dalla figlia.

Mare Fuori 3, Ciro torna nella scena finale su Rai 2? Come finisce la terza stagione (ilcorrieredellacitta.com)

Anticipazioni Mare Fuori 3, trama episodi mercoledì 8 marzo 2023

Proseguono dunque le vicende di vari detenuti e di alcuni lavoranti dell’immaginario IPM – istituto penitenziario minorile – di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Ricordiamo che tutte le puntate sono già disponibili in streaming su Raiplay. Ma cosa vedremo negli episodi 7 e 8? Il primo si intitola “Per nascere bisogna morire” mentre il secondo “Un giorno tutto finisce”. Secondo le anticipazioni Dobermann ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona. La vita spericolata di Naditza e Filippo comincia a pesare sui pensieri della ragazza che desidera una vita alla luce del sole. Questo per ciò che riguarda il primo episodio. Nel secondo invece, dopo il litigio con Dobermann, Pino viene sbattuto in isolamento mentre Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica. I rapporti tra Nad e Filippo sono sempre più tesi.

Quando esce Mare fuori 4? Data e anticipazioni (ilcorrieredellacitta.com)