Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 1 marzo

Mare Fuori 3, la serie rivelazione lanciata da Netflix e ora disponibile sulla Rai, continua ad appassionare il pubblico. La fiction, com’è noto, racconta le vicende di vari detenuti e di alcuni lavoranti dell’immaginario IPM – istituto penitenziario minorile – di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. La serie è ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia, la serie è stata girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli. Dopo la puntata del 22 febbraio un nuovo appuntamento ci aspetta tra una settimana, precisamente mercoledì 1 marzo: ma cosa vedremo in tv? Scopriamolo insieme vedendo tutte le anticipazioni e la trama dei nuovi episodi.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Intanto facciamo il punto su dove siamo arrivati con la storia. Nell’ultima puntata abbiamo visto l’episodio 3 intitolato “Doppia Vendetta” e il numero 4, dal titolo “L’amore che salva“. Edoardo è ossessionato dall’idea di vendicarsi su Mimmo e minaccia Pirucchio e la sua famiglia. Mimmo, invece, viene invitato da Donna Wanda a far sì che Rosa Ricci non sia più un pericolo per il figlio. Vi ricordiamo che su Rai Play sono già disponibili tutti gli episodi compreso anche il finale di stagione.

Anticipazioni Mare Fuori 3 puntata mercoledì 1 marzo 2023

Ma cosa vedremo adesso nei prossimi episodi? In onda, sempre in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.20, saranno trasmessi gli episodi numero 5 e numero 6. Il primo si intitola “L’amore non esiste” mentre il secondo “L’età dell’innocenza”. Secondo le anticipazioni la notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l’I.P.M. e fa esplodere il conflitto tra Edoardo e Mimmo. Mentre Paola è alle prese con la nuova educatrice, Latifah comincia a soffrire della distanza dalla figlia.

