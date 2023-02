Quando esce Mare fuori 4? Data e anticipazioni

Gli appassionati della serie tv Mare Fuori si stanno chiedendo da tempo se è prevista anche una quarta stagione. E rassicurazioni arrivano dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati che ha rilasciato un’intervista nella quale ha annunciato che Mare Fuori 4 ci sarà. Una bella notizia per tutti gli appassionati di una delle fiction che sta riscuotendo maggior successo.

Mare Fuori, la quarta stagione ci sarà?

Seppure è arrivata la certezza che verrà prodotta anche una quarta stagione, ancora non è dato sapere quando arriverà sul piccolo schermo. Una curiosità che verrà soddisfatta probabilmente al termine della messa in onda della terza stagione di Mare Fuori che in streaming è visibile dal 1 febbraio e da mercoledì 15 febbraio sarà visibile anche su Rai 2.

Eppure la serie tv sta creando così tanto interesse che gli appassionati già si chiedono quale sarà la trama della prossima stagione, la numero 4. Sicuramente Mare Fuori 4 ci sarà, ma ancora non vengono resi noti dettagli né in relazione alla trama né in relazione al cast che prenderà parte della fiction. Per quanto la creatrice Cristiana Farina ha annunciato di aver concluso il lavoro di scrittura della prossima stagione non si ha una data certa circa la messa in onda che si presume, però, sarà nel 2024.

Cast e provini

Al momento non sembra siano ancora stati reso noti neanche dettagli sui provini, per quanti volessero provare a entrare a far parte del cast di Mare Fuori. Bisognerà avere pazienza e aspettare che produzione comunichi le date dei casting. La speranza dei fan è che il cast possa tornare con Carolina Crescientini nei panni di Paola, Carmine RFecano nei panni di Massimo, Nicolas Maupas nei panni di Filippo, Massimiliano Caiazzo nei panni di Carmine, Matteo Paolillo nei panni di Edoardo, Ar Tem nei panni di Pino ‘o Pazzo, Alessandro Orrei nei panni di Mimmo, Nicolò Galasso nei panni di Tano ‘o Pirucchio, Domenico Cuomo nei panni di Gianni, Antonio D’Aquino nei panni di Milos, Valentina Romani nei panni di Naditza, Inda Santella nei panni di Serena e così via.