Come è finita la prima stagione de Il Commissario Ricciardi su Rai 1? Trama

Ora che siamo arrivati alla seconda stagione, c’è chi ha la memoria corta, e non che chiedersi, ma come finisce Il Commissario Ricciardi? Niente di grave, ad ogni modo, perché ci siamo noi a stimolarvi la memoria. Con questo articolo potrete riprendere le fila del discorso e della storia terminata con la prima stagione, prima delle nuove puntate in onda a partire da lunedì 6 marzo 2023.

Il Commissario Ricciardi 2, c’è la data: ecco quando inizia, trama e anticipazioni

Come finisce la prima stagione de Il Commissario Ricciardi

La fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale nel ruolo della protagonista titolare, è pronta a dare il via alla sua seconda stagione. Ma cosa è successo prima? Partiamo col dire che dopo aver visto il bacio che Livia (Serena Iansiti) diede a Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), Enrica (Maria Vera Ratti) aveva deciso di lasciare definitivamente Napoli, accettando un lavoro come insegnante alla colonia estiva di Ischia. In una lettera inviata la padre, spiega tutte le ragioni della sua partenza. Livia, invece, dal canto suo, non fa nulla per celare o nascondere il suo interesse nei confronti di Ricciardi. Per lui ha deciso di rimanere a vivere a Napoli, lasciando così Roma e i suoi altolocati rapporti con l’aristocrazia fascista, in particolare Edda Ciano. Il tutto, nonostante Ricciardi abbia più volte chiarito che la loro è una relazione semplicemente platonica.

La malattia di Rosa e i sintomi

Nel frattempo, poi, Rosa, personaggio tenuto da Nunzia Schiano, è sempre più debole e provata dalla malattia di cui ha iniziato esplicitamente ad accusare i sintomi già a partire dalle scorse puntate. Le sue condizioni peggiorano sempre di più, finché non ha il bisogno di un ricovero in ospedale a causa di una crisi apoplettica dovuta ad un calo di pressione. Il dottore che la visita dipinge un quadro drammatico: una probabile emorragia cerebrale. Rosa non si sveglierà più dal coma profondo, ritrovandosi in una dimensione liminale tra la vita e la morte, in compagnia della sua amata Baronessa Marta Ricciardi (Chiara Conti).

Ricciardi e il bacio del maggiore con Enrica

Ricciardi, intanto, teme per Enrica, potrebbe perderla: il cavaliere Giulio Colombo (Massimo De Matteo) lo mette in guardia delle intenzioni del maggiore nei confronti di Enrica. Così Ricciardi decide di raggiungere Enrica nella colonia di Ischia per un chiarimento, disertando così un ricevimento importante. Livia continuerà a cercarlo tra i pubblico, ma è evidente che lui non è presente al ricevimento. Così, al suo posto, si fa avanti un altro soggetto, in piena adorazione per Livia: Falco (Marco Palvetti). Alla fine, mentre Livia canta, Rosa muore, soccombendo così alla malattia. Intanto, poi, Enrica passeggia sul lungomare insieme al maggiore, il quale le regala il dipinto che la raffigura. Quando Ricciardi arriva, però, è già troppo tardi e la scena che ha dinanzi gli spezza il cuore: infatti il maggiore bacia Enrica davanti ai suoi occhi.