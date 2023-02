Il Commissario Ricciardi 2, quando va in onda? Data di uscita, trama e anticipazioni

Ancora qualche settimana di attesa per vedere in televisione la seconda stagione del Commissario Ricciardi, format basato sugli omonimi romanzi dello scrittore Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi). La messa in onda infatti, rispetto a quanto inizialmente previsto, è stata posticipata e l’appuntamento nei palinsesti Rai slitterà di qualche settimana. Ad ogni modo, salvo nuovi cambiamenti, c’è comunque una data ufficiale. Ecco allora cosa sappiamo sulle indagini de Il Commissario Ricciardi 2.

Quando inizia il Commissario Ricciardi 2

Per vedere la seconda stagione servirà attendere il 6 marzo 2023. E’ questa la nuova data (un lunedì) designata per la messa in onda del primo episodio; originariamente, lo ricordiamo, l’inizio della fiction era previsto per gennaio ma evidentemente la produzione Rai ha deciso di modificare i palinsesti in questo caso a beneficio della serie Fiori Sopra l’inferno che terminerà il prossimo 27 febbraio. Dopodiché, sette giorni dopo per l’appunto, toccherà al Commissario Ricciardi riprendersi la prima serata di Rai 1.

Anticipazioni il Commissario Ricciardi 2, trama e spoiler

Ma cosa vedremo in questo secondo capitolo? Ricciardi ha un intuito e una determinazione particolari per le indagini, una vera ossessione che abbiamo imparato a conoscere nella prima stagione, alimentata da quello che lui chiama “il Fatto”, ovvero una particolare dote ereditata dalla madre che tiene segreta a tutti. E’ in grado di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta che gli svelano, ripetendo ossessivamente, l’ultima frase detta o pensata prima di essere uccisi. Nella seconda stagione, secondo le anticipazioni, il Commissario Ricciardi (alias Lino Guanciale) deciderà di svolgere alcune indagini – non autorizzate – per conto di una nobildonna. In ballo c’è un caso irrisolto. Dal punto di vista della sfera privata il Commissario non attraversa di certo un bel periodo, stretto spesso nella morsa della solitudine e della malinconia. Sentimenti da mettere da parte chiaramente nel suo lavoro. Il mistero continuerà poi a fare da sfondo alla serie e il protagonista si mostrerà sotto una nuova luce. Per saperne di più non ci resta che attendere il prossimo 6 marzo con l’appuntamento su Rai 1 in prima serata.

