Fiori sopra l’inferno, anticipazioni seconda puntata: trama episodi lunedì 20 febbraio 2023

Molti non avevano dubbi, ma la certezza sembra esserci: la nuova fiction, il nuovo thriller ad alta tensione, Fiori sopra l’inferno, sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonista Elena Sofia Ricci, che ha tolto gli abiti di Suor Angela per vestire quelli di una detective, di una profiler a caccia di un serial killer. In un’apparente tranquilla cittadina di montagna. Tra miseri, silenzi, segreti e gialli da risolvere. Ma cosa è successo nella puntata di ieri? E cosa vedremo nel secondo appuntamento che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 20 febbraio?

Cosa è successo nella prima puntata di Fiori sopra l’inferno

Nella prima serata, nel dettaglio, Teresa Battaglia, insieme all’ispettore Giacomo Parisi, è arrivata a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine, è arrivato l’ispettore Massimo Marini: Teresa non ha perso tempo, lo ha messo alla prova, lui doveva trovare gli occhi della vittima. Dalla parte opposta del promontorio 4 bambini, Mathias, Diego, Oliver e Lucia, si sono incontrati all’Orrido, il loro posto segreto ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi della sua malattia: l’Alzheimer precoce.

Nel secondo episodio, invece, è stato svelato il nome dell’uomo nascosto nel buio: lui è Cristian Lusar, ma le sue impronte digitali non corrispondono a quelle trovate sulla scena del crimine.

Anticipazioni seconda puntata 20 febbraio 2023

Ma cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, lunedì 20 febbraio? Teresa Battaglia, che ha imparato a scavare a fondo, continuerà a indagare su quel killer. Fino a quando non raggiungerà la verità. E creerà, sempre di più, un legame particolare con quei

bambini. Chi è il fantasma? E chi è il killer che sta lasciando dietro di sé una scia di sangue?

Quante puntate sono

Sono 6 gli episodi della serie I fiori sopra l’inferno – i casi di Teresa Battaglia e l’ultima puntata, salvo cambiamenti improvvisi, andrà in onda lunedì 27 febbraio. Le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili (gratuitamente) sul portale Rai Play.