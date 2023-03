Quando iniziano le riprese di Mare Fuori 4? Data. E’ la domanda che si pongono i fan della serie, che nell’arco di tre stagioni sono stati completamente catturati dal prodotto della Rai sui minorenni condotti in carcere e negli istituti di rieducazione. In una storia originale e che ha reso famosi al grande pubblico i protagonisti, sono ben 54 milioni le visualizzazioni della terza stagione.

Quando iniziano le riprese di Mare Fuori 4?

La terza stagione della serie televisiva ha battuto ogni record di visualizzazioni, raggiungendo la cifra mostruosa di 54 milioni di visualizzazioni e quasi 23 milioni di ore di fruizione sulla piattaforma di Rai Play. Dopo averla fatta debuttare su Rai Play, la Rai ha deciso di far arrivare il prodotto anche in prima serata su Rai 2, continuando a cavalcare il successo tremendo ottenuto nella modalità streaming. Le storie, seppur drammatiche, stanno portando dietro importanti insegnamenti per grandi e adolescenti, cominciando dai quei valori insindacabili come il rifiuto alla malavita e soprattutto il valore dell’amicizia, questa spesso l’unica condizione che permette di sopravvivere in un ambiente ostile come il carcere.

Finita la terza stagione di Mare Fuori, probabilmente con un finale addirittura alternativo sulla messa in onda di Rai 2 del 22 marzo 2023, le persone attendono l’inizio delle riprese della serie televisiva per la quarta stagione. Il cast degli attori ospite di Maria De Filippi nel programma “C’è posta per te”, ha dato lo scoop clamoroso: si inizierà le riprese durante il mese di maggio 2023. Fossero questi i tempi, come avvenuto nella terza stagione, il quarto capitolo della storia andrebbe in onda intorno a febbraio 2024: 12 mesi in cui i fan più accaniti dovranno pazientare.

Intanto, Mare Fuori lavora per esportare il proprio prodotto in terra estera. I maggiori Stati europei chiedono la messa in onda, oltre che i diritti per girare una serie ispirata al prodotto ma con le caratteristiche dei Paesi dove verrà messa in onda. Insomma, si rivedrà il fenomeno “La casa di carta”, ma all’italiana. La Rai vuole organizzare una volta all’anno le riprese, anche per permettere agli attori di rifiatare, condurre gli altri progetti professionali e soprattutto non perderli per il fitto carico di lavoro.