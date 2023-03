Mare Fuori 3, anticipazioni quinta puntata: trama episodi 15 marzo 2023

Nuovo appuntamento tra sette giorni con la serie del momento di cui tutti parlano: Mare Fuori 3. Si tratta della fiction, giunta alla terza stagione, ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli. Dopo l’ultima puntata andata in onda mercoledì 8 marzo 2023 è tempo di vedere cosa accadrà tra una settimana: scopriamolo insieme attraverso tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultimo episodio

Prima però facciamo un riepilogo di quanto accaduto sin qui. Ricordiamo che, com’è noto, tutti gli episodi di questa nuova stagione di Mare Fuori sono già disponibili su Rai Play. Ad ogni modo gli ultimi due episodi trasmessi in prima serata su Rai 2 sono stati il 7 e l’8 intitolari rispettivamente “Per nascere bisogna morire” e “Un giorno tutto finisce”. Dobermann ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona. La vita spericolata di Naditza e Filippo comincia a pesare sui pensieri della ragazza che desidera una vita alla luce del sole. Questo per ciò che riguarda il primo episodio. Nel secondo invece, dopo il litigio con Dobermann, Pino viene sbattuto in isolamento mentre Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica. I rapporti tra Nad e Filippo sono sempre più tesi.

Anticipazioni Mare Fuori 3 cosa vedremo nella nuova puntata, trama episodi mercoledì 15 marzo 2023

Vediamo adesso come proseguirà la storia. L’appuntamento è esattamente tra una settimana, ovvero per mercoledì 15 marzo. In tv, sempre in prima serata su Rai 2, vedremo gli episodi numero 9 e numero 10, che hanno rispettivamente come titolo ”Le fasi dell’amore” e ”Le regole dell’amicizia”.

Episodio 9: ”Le fasi dell’amore”

In questo nuovo episodio, ecco che Filippo arriva in istituto e pare essere ben accolto, sebbene però la nuova direttrice voglia mandarlo a Milano. Il suo ritorno ha un effetto benefico su Cardiotrap, che in questo modo ritorna anche a scrivere, mentre Giulia riesce finalmente a strappare una promessa a Valentina. Nel frattempo, poi, Pino non riesce più a contenere la sua enorme gelosia per Dobermann, ma riesce però a fare pace con Kubra. Edoardo, intanto, è scomparso, poiché è scappato da Liz per sfuggire agli uomini di don Salvatore.

Episodio 10: ”Le regole dell’amicizia”

Il primo evento degno di nota di questo episodio è che Milos si scontra violentemente con Micciarella e Dobbermann a causa di una lettera. Sarà necessario l’intervento di Cucciolo per una eventuale riappacificazione. Carmine, intanto, tenta di far riavvicinare Rosa e Filippo chiedendo aiuto anche a Cardiotrap per la faccenda. Pino, ritornato amico con Kubra, lo aiuterà a scoprire diverse verità sul suo passato.

