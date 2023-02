Mare Fuori 3, Viola muore nella prossima puntata? Anticipazioni

La serie Mare Fuori ha raccolto e continua a raccogliere un’ampia udienza di pubblico. Il segreto del suo successo è da ricercarsi nella presenza di una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena che hanno il merito di tenere il telespettatore incollato allo schermo. Dopo la messa in onda dei primi sei episodi di Mare Fuori 3 su Rai Play, la serie cult è sbarcata su Rai 2 e, anche stavolta, il successo da parte dei telespettatori a casa non si è fatto attendere. Ora, alcuni personaggi che hanno fatto sognare il pubblico fin dalla prima stagione diranno addio alla serie. Di chi si tratta?

Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi mercoledì 1 marzo

Il personaggio di Viola in Mare Fuori 3 e le uscite dal cast

Uno dei personaggi maggiormente controversi della serie è quello di Viola. Quest’ultima è interpretata da Serena De Ferrari, attrice che ha conquistato popolarità proprio grazie all’interpretazione di questo personaggio e che, più volte, non ha mancato di esprimere le difficoltà incontrate nel vestire al meglio i panni di Viola. Nella serie la ragazza stringe una relazione d’amore manipolatoria con Ciro, dando più volte segni di squilibrio. La giovane alla fine decide di farla finita e muore suicida lanciandosi dal tetto dell’IPM, lasciando dunque il cast. Passiamo ora agli altri personaggi.

Gli altri personaggi

Filippo Ferrari, O’Chiattillo’, è un abile musicista di Milano ma a causa di un tragico incidente viene condannato nel carcere minorile di Nisida dove stringe una forte amicizia con Carmine di Salvo. Tuttavia l’attore è uscito dal carcere per essere trasferito in quello di Milano e lasciare definitivamente l’IPM di Napoli. Naditza, che è stata arrestata più volte per furto e truffa, è un personaggio fisso della serie e nel corso della narrazione si innamora di Filippo. I due fuggono insieme in cerca di una vita senza regole ma soprattutto lontani dal carcere. A lasciare la serie anche il personaggio di Paola, la direttrice del carcere minorile che verrà sostituita da Sofia Durarte. Anche il personaggio di Gemma uscirà dalla serie alla fine della terza stagione che, dunque, si preannuncia – ancora una volta – ricca di emozioni e colpi di scena!