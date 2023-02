Mare Fuori 3, Rosa Ricci muore? Le anticipazioni

La serie cult Mare Fuori ha ottenuto e sta ottenendo davvero un’ampia udienza di pubblico. Uno dei punti forti della sua narrazione è senz’altro la presenza di una trama avvincente, dove non mancano i colpi di scena che tengono il pubblico incollato allo schermo. Le prime puntate di Mare Fuori 3 sono state trasmesse su Rai Play e poi, dallo scorso 15 febbraio, sono andate in 0nda anche su Rai 2, cementando dunque l’affetto da parte del pubblico a casa. Ora, una delle domande maggiormente ricorrenti da parte del pubblico è la seguente: Rosa Ricci morirà?

Mare Fuori 3, anticipazioni seconda puntata: trama episodi mercoledì 22 febbraio 2023

Il personaggio di Rosa in Mare Fuori

La risposta è negativa. Rosa Ricci non morirà nello scontro – ormai diventato famoso – all’interno della Piscina Mirabilis, luogo dove non è escluso che possa apparire Ciro. Insomma, anche stavolta i colpi di scena e le sorprese non mancheranno. Ferve, intanto, la curiosità da parte dei fan di Mare Fuori che non vedono l’ora di scoprire qualche maggiore dettaglio sulla quarta stagione della serie. In merito, alcuni spoiler sono stati resi noti dal regista Ivan Silvestrini all’interno della propria pagina Instagram.

Le parole del regista

Tra le novità maggiormente attese c’è la conferma della presenza del personaggio di Rosa Ricci – introdotto proprio nella terza stagione – e della sua relazione con Carmine. ‘Il risultato auditel di ieri è buono, ma diventerà presto ottimo quando si sommeranno i risultati di RaiPlay. Quindi credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione…Rosa ci sarà!’ Queste le parole del regista che in un certo qual modo, sembra giocare con i fan e non è escluso che questa sua affermazione possa rappresentare una trovata per aumentare la suspense intorno alla trama dell’amata serie. Cosa accadrà? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere la messa in onda della quarta stagione che si preannuncia ancora più avvincente delle precedenti.