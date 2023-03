Mare Fuori 4, ci saranno Pino e Cardiotrap? Anticipazioni

La serie Mare Fuori è diventata un vero e proprio cult e nonostante la terza stagione non sia ancora giunta al termine, le indiscrezioni su quanto vedremo nel sequel non mancano. Tuttavia, una certa apprensione ha pervaso i fan a causa di un video pubblicato dal regista Ivan Silvestrini sulla propria pagina Instagram – spesso usata per svelare retroscena e anticipazioni – dove la troupe saluta con un applauso due figure importanti della vicenda: Pino e Cardiotrap. Cosa sarà accaduto? Pino e Cardiotrap ci saranno anche nella quarta stagione della seguitissima serie Netflix?

Migliori serie Netflix marzo 2023: catalogo completo, le novità

La serie Mare Fuori e il video pubblicato su Instagram dal regista

La serie Mare Fuori disponibile su Netflix ed ora in onda anche su Rai 2 sta appassionando e tenendo incollato alla schermo numerosissime persone che non vedono l’ora di sapere quali saranno le sorti dei ragazzi che hanno imparato a conoscere nel corso delle varie stagioni. Ora però alcuni fan si sono mostrati preoccupati per via di un video pubblicato su Instagram dal regista che mostra l’addio ad alcuni personaggi molti noti ed amati. A seguito del video pubblicato da Silvestrini, i commenti e l’apprensione dei beniamini della serie – che, comprensibilmente, con il passare del tempo si sono affezionati ai suoi personaggi – non sono mancati. ‘Ma in che senso?’ commenta un utente al quale ne fa seguito un altro: ‘Come faremo senza di loro?‘ Insomma, un’ondata di nostalgia ha pervaso i fan di Mare Fuori in relazione all’apparente addio a Cardiotrap e Pino ‘o pazzo.

Il post

Tuttavia, poco dopo Silvestrini con un post ha tranquillizzato il pubblico per il malinteso creatosi: ‘Un momento della fine delle terza stagione, arrivederci a Domenico Cuomo e Artem, ci vediamo presto per la prossima stagione‘. Silvestrini ha, dunque, spiegato che il video oggetto di attenzione era stato fatto alla fine delle riprese della terza stagione, quando ancora le sorti del programma non erano chiare. Ma, la quarta stagione dell’amata e seguita serie Mare Fuori ci sarà e la presenza di Pino e Cardiotrap non è in discussione.