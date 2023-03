Migliori serie Netflix marzo 2023: catalogo completo, le novità

Nelle fredde serate invernali, quando la voglia di uscire si conta davvero sulle dita di una mano, cosa c’è di meglio se non vedere una bella serie spaparanzati sul divano? Se avete un account Netflix la scelta è davvero ampia e talvolta è difficile districarsi tra i numerosissimi titoli disponibili. Ma, niente paura, per facilitarvi il compito in questo articolo abbiamo raccolto per voi un elenco delle migliori serie targate Netflix disponibili a marzo e che non potete assolutamente perdervi!

Le serie Netflix (da non perdere) nel mese di marzo

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori serie Netflix disponibili sulla piattaforma nel mese di marzo con L’altra Grace, adattamento televisivo dell’opera di Margaret Atwood ed ispirato all’omonimo romanzo del 1996. Protagonista della storia è Grace Marks, incarcerata con l’accusa di omicidio e spetterà allo psichiatria Simon Jordan valutare se la donna debba essere scarcerata per infermità mentale. Segnaliamo poi Aunty Donna’s Ol’ House Of Fun. Aunty Donna esisteva già nel 2010 grazie al trio comico formato da Mark Bonnano, Broden Kelly e Zachary Ruane e poi nel 2020, lo show venne trasformato in una serie per la nota piattaforma streaming. Degna di nota anche la serie BoJack Horseman increntrata sulle vicissitudini del protagonista BoJack, voce di Will Arnett.

Passiamo adesso a Breaking Bad (2008), serie che narra la storia di Walter White, insegnante di chimica che fa fatica a tirare avanti in un liceo di Albuquerque quando riceve una diagnosi terribile: cancro ai polmoni di terzo stadio. Da non perdere ancheL’amore e la vita – Call The Midwife,serie ambientata negli anni Cinquanta nel quartiere di Poplar nell’East End di Londra. La serie ha conosciuto la bellezza di dieci stagioni e la cura verso i dettagli dell’epoca, la sobrietà nell’interpretazione, nonché la voce di Vanessa Redgrave a narrare la storia ne fanno una delle maggiormente apprezzate del colosso dello streaming. Infine, segnaliamo Deadwin,dramma poliziesco finlandese che ha come protagonista Sofia Karppi, detective della omicidi di Helsinki che oltre a metabolizzare la scioccante morte del marito si troverà a fare i conti con una nuova ed inesperta collega.