Masterchef arriva a Roma: sfida in esterna, la location è inaspettata

Tutto pronto per una nuova puntata di Masterchef. Stavolta la classe degli aspiranti chef si sposta a Roma: cosa avrà caratterizzato la sfida in esterna?

L’avventura dei cuochi amatoriali prosegue. Masterchef resta uno dei programmi più amati e più seguiti della tv: non a caso è uno dei format più longevi essendo giunto, sia in Italia come in America, alla 13esima edizione. Anche quest’anno la competizione, seppur con qualche novità (come per la tanto ambita spilla dell’immunità), sta proseguendo tra mistery box, pressure test ed eliminazioni, talvolta a sorpresa.

E poi ci sono le immancabili sfide in esterna: e dopo Messina la masterclass si è spostata nella Capitale per una puntata davvero da non perdere. Vediamo dove è stata girata.

Masterchef a Roma: dove è stata girata l’esterna, la location

Niente piazze o vie storiche, magari del centro, oppure – tanto per giocare un po’ di fantasia – nessuno dei tanti suggestivi mercati della Capitale. Quest’anno la produzione ha deciso di sorprendere tutti girando una puntata – udite, udite – con…I Vigili del Fuoco. Sì, avete capito bene. Ma per gli appassionati internazionali del format non si tratta certo di una novità: già nell’edizione 13 di Masterchef Usa, ad esempio, abbiamo visto una puntata analoga.

Ed evidentemente si è deciso di riproporla anche nel nostro paese. Per la sfida in esterna dunque tutta romana – già registrata e che andrà in onda giovedì 11 gennaio 2024 – la location scelta è stata quella delle scuole centrali antincendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Qui vengono addestrati tutti gli operatori d’Italia: assisteremo allora a scene spettacolari e sequenze degne di un film. Prima di entrare nel vivo della battaglia a squadre.

Il tema della sfida

Ma cosa dovranno cucinare le due brigate? Ovviamente il tema altro non poteva essere se non quello della cucina romana. Le due squadre, la rossa e la blu come di consueto, se la dovranno vedere dunque con alcuni “mostri sacri” della tradizione, tra cui, sembrerebbe, piatti a base di guanciale oppure con i carciofi. Tra le ricette sembra proprio che gli aspiranti chef dovranno vedersela anche con l’amatriciana. Ad assaggiare i loro piatti ci saranno gli stessi Vigili del Fuoco, sotto gli occhi attenti dei giudici Antonino Cannavacciolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Quando va in onda la puntata di Masterchef girata a Roma

Come detto l’appuntamento è domani sera, giovedì 11 gennaio 2024, in prima serata su Sky Uno dalle 21.15. Come sempre la squadra perdente dovrà vedersela con il temibile pressure test: chi allora alla fine sarà “punito” dalla spietata cucina romana e dovrà abbandonare per sempre la cucina di Masterchef? Staremo a vedere.