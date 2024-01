Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef 13? Cosa è successo nella puntata di giovedì 4 gennaio 2024

Quarto appuntamento con la nuova edizione di Masterchef, giunto alla tredicesima stagione. La competizione, benché all’inizio, sta entrando nel vivo e i primi concorrenti hanno già dovuto abbandonare la masterclass. Ma cosa è successo ieri sera? Chi è stato eliminato?

Prosegue l’avventura dei protagonisti di Masterchef 13. Delineata la composizione della masterclass e archiviate le prime eliminazini lo show è entrato nel vivo con le prime sfide ad alta adrenalina. A giudicare gli aspiranti chef come sempre i giudici Antonino Cannavacciolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Diverse le novità di quest’anno, a partire dalla spilla dell’immunità (golden pin) che consente, a chi riesce ad ottenerla, di evitare l’eliminazione. Ad ogni modo vediamo cosa è successo ieri sera in tv.

Cosa è successo nella puntata del 4 gennaio

Primo appuntamento del nuovo anno con Masterchef e tante, tantissime emozioni. Pian piano stiamo conoscendo da vicino i concorrenti scoprendo antipatie e simpatie all’interno del gruppone in gara. Nella puntata di ieri, giovedì 4 gennaio 2024, ha fatto il suo ingresso la golden mistery che ha messo a dura prova gli aspiranti chef.

Ai migliori è stata riservata la possibilità di accedere con un grande vantaggio all’Invention Test. Protagonista un ingrediente del mare, il baccalà. Nella seconda puntata invece abbiamo visto il primo skill test di questa edizione (niente sfida in esterna dunque) e l’arrivo di uno chef molto importante, il cuoco Alex Atala.

Chi è stato eliminato da Masterchef nella quarta puntata

Il peggiore della prova è stato eliminato: chi allora ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef togliendosi il grembiule?

In aggiornamento

Chi sono i concorrenti di Masterchef in gara

Alberto Pierobon Alice Scaffardi Andrea Sciamanna Anna Pisano Antonio Mazzola Beatrice Belli Deborah Meloni Eleonora Riso Filippo Baldo Kassandra Lorenzo Silvidio Marcus Michela Morelli Niccolò Califano Nicolò Molinari Sara Bellinzona Settimino Difonzo Valeria Zullo Chù – Eliminata Fiorenza Pennacchio – Eliminata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 11 gennaio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.

Foto in alto: Pagina Facebook Masterchef Italia