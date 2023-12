Chi è stato eliminato ieri sera a Masterchef 13? Cosa è successo nella terza puntata

Terzo appuntamento con la nuova edizione di Masterchef, giunto alla tredicesima stagione. Dopo aver visto la scorsa settimana i 20 concorrenti della masterclass qualcuno potrebbe aver dovuto abbandonare già la competizione. Chi?

Prosegue l’avventura dei protagonisti di Masterchef 13. Delineata la composizione della masterclass lo show è entrato nel vivo con le prime sfide ad alta adrenalina. A giudicare gli aspiranti chef come sempre i giudici Antonino Cannavacciolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Fin qui, nonostante siano passate appena due settimane (ma in onda abbiamo visto già quattro episodi come di consueto), sono state diverse le novità introdotte nel programma. La prima è stata durante le fasi di selezione, ovvero la presenza di un giudice ombra, poi rivelatosi Chef Davide Scabin, chiamato a decidere le sorti dei concorrenti che non avevano convinto appieno i giudici nella prima cucinata. La seconda invece è apparsa alla prima mistery box: si tratta di una spilla dell’immunità che consente di evitare l’eliminazione.

Cosa è successo nella puntata del 28 dicembre

La prima ad aggiudicarsela in questa edizione è stata Alice. Gli aspiranti chef, nel corso della puntata, avevano dovuto dapprima disegnare il loro ipotetico piatto basandosi su tre ingredienti principali poi, i migliori tre, sono dovuti passare dalla teoria alla pratica. Ebbene, la migliore è stata, come detto, Alice Scaffardi che si è aggiudicata la prima spilla dell’immunità.

In questa terza puntata invece la mistery box ha riguardato pane e salame, due ingredienti all’apparenza semplici ma che hanno messo in difficoltà i concorrenti. Dopodiché la “truppa” di Masterchef si è spostata a Messina, luogo scelto per la prima sfida in esterna di quest’anno. I peggiori hanno quindi dovuto affrontare il temibile pressure test: ma chi, alla fine, ha dovuto abbandonare la competizione?

Chi è stato eliminato da Masterchef nella terza puntata

Quando va in onda la prossima puntata

L’appuntamento è ora per giovedì prossimo, 4 gennaio 2024, quando nuove sfide attenderanno la masterclass. La sfida per diventare il tredicesimo Masterchef italiano è già entrata nel vivo: chi arriverà fino in fondo? Tutti sintonizzati su Sky Uno dalle 21.15 tra sette giorni.