Materassi, legname e rifiuti di ogni genere: mega discarica con annessa baraccopoli in via Collatina Vecchia (FOTO)

Una mega discarica quella presente in via Collatina Vecchia, davanti all’ingresso della stazione Palmiro Togliatti. Al suo interno c’è veramente di tutto, immondizia di ogni genere fa capolino ovunque si ponga lo sguardo: legname, frigoriferi, materassi, poltrone, rivestimenti di arredo e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo una vastissima e copiosa gamma di rifiuti. Rinvenuta altresì la presenza di venti baracche. A denunciare la situazione Marco Doria, ex delegato ai rifiuti VI municipio.

Il sindaco Gualtieri punta sui rifiuti: presentato il cassonetto che raccoglie 14 tipologie di rifiuti

La mega discarica nel V municipio

C’è davvero di tutto in quella che possiamo definire a tutti gli effetti come una mega discarica del V municipio. Oltre a cospicue quantità di legname, rifiuti di ogni sorta come ad esempio materassi, rivestimenti di arredo, frigoriferi e persino un auto arsa – modello Fiat Bravo, presumibilmente rubata – dalle fiamme, sono state trovate all’interno della discarica, come ‘ciliegina sulla torta’ anche una ventina di baraccopoli, a completamento del degrado che caratterizza quest’area. Come anticipato, ci troviamo in via Collatina Vecchia e precisamente davanti all’ingresso della stazione Palmiro Togliatti. Qui centinaia di tonnellate di rifiuti costellano sia la parte destra sia la parte sinistra della zona. A catturare l’attenzione di Marco Doria, ex delegato ai rifiuti VI municipio, che ha documentato e denunciato tale situazione, è poi il complesso di baracche che fa seguito ai cumuli di immondizia.

Le baraccopoli

All’interno delle maga discarica che sorge in via Collatina Vecchia, davanti all’ingresso della stazione Palmiro Togliatti, non si sono solamente tanti rifiuti. Infatti, come se la loro presenza non fosse sufficiente, a coronare il degrado dell’area è la presenza di una baraccopoli, all’interno della quale ci sono circa una ventina di manufatti. Insomma nell’area attenzionata dall’ex delegato ai rifiuti VI municipio, c’è davvero di tutto e la presenza di una tale discarica proprio a ridosso della stazione non rappresenta certamente un bel biglietto da visita né per i cittadini che sono costretti a conviverci né per i turisti che si trovano a transitare nell’area.