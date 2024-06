Maxischermi a Roma per gli Europei 2024, dove vedere le partite dell’Italia

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura dell’Italia agli Europei di calcio 2024. La Nazionale di Spalletti è attesa dal ‘battesimo di fuoco’ sabato 15 giugno: per chi vuole godersi la partita su un maxischermo a Roma sono diverse le iniziative già organizzate. Ecco la mappa degli eventi.

E’ partito ufficialmente il countdown per l’inizio del torneo più atteso dell’anno. Le squadre Europee sono pronte a sfidarsi in Germania e c’è attesa per capire quale ruolo potrà giocare l’Italia. Ieri, il CT Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati: spetterà a loro tenere alto l’onore della nostra Nazione cercando di andare più avanti possibile nella competizione. Per chi si troverà a Roma e vorrà vivere le emozioni di Euro 2024 sul maxischermo già in queste ore sono stati annunciati alcuni appuntamenti in città; un modo per condividere la passione con altri tifosi sperando poi di festeggiare tutti insieme. Altri invece potrebbero essere predisposti qualora l’Italia dovesse avanzare nella competizione (l’articolo sarà costantemente aggiornato nei prossimi giorni).

Euro 2024: quando gioca l’Italia? Calendario e partite degli azzurri

Intanto partiamo col ricordare quali saranno gli impegni della Nazionale azzurra. Come detto la prima data da segnare in agenda sarà quella del 15 giugno, giorno di Italia Albania (si gioca alle 21.00). Dopodiché Donnarumma e compagni dovranno affrontare nell’ordine Spagna e Croazia con l’obiettivo di staccare il pass per avanzare nel torneo.

Questo, ad ogni modo, il calendario completo delle partite della fase a gironi. L’Italia, com’è noto, è stata inserita nel girone B:

Sabato 15 giugno ore 21.00 – Italia Albania

Giovedì 20 giugno ore 21.00 – Spagna Italia

Lunedì 24 giugno ore 21.00 – Croazia Italia

Dove vedere le partite degli Europei sul maxischermo a Roma: tutti gli eventi

Come anticipato, come spesso accade in grandi eventi sportivi come quello di quest’anno di scena in terra tedesca, le città si organizzano per far vedere ai tifosi le partite sui maxischermi. Piazze, centri sportivi o perfino stadi: ma cosa è stato organizzato per Euro 2024 a Roma? Di seguito tutti gli eventi previsti in città.

Maxischermo a Roma nel Municipio XV: le partite dell’Italia a Cesano (ingresso gratuito)

Il primo appuntamento ufficiale è quello con l’iniziativa “Europei al Casale”. Appuntamento il 15, 20 e 24 giugno con un evento all’aperto e gratuito a Cesano, presso la struttura de “Il Casale”, situato in Via della Fontana Secca, 131. Le porte al pubblico si apriranno alle ore 20.00: il Centro di Socializzazione “Il Casale”, è gestito dalla Cooperativa Cassiavass che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Pro Loco di Cesano e l’A.S.D. Sporting Cesano. L’iniziativa rientra nel progetto “Ragazzi in Campo“, realizzato con il contributo di Fondazione Charlemagne attraverso il programma Periferie capitale.

Spiegano gli organizzatori:

“Chi parteciperà potrà così vedere lo spettacolo degli Europei con la proiezione delle tre partite della Nazionale di calcio su un maxischermo allestito all’aperto, offrendo così un’occasione alla comunità di riunirsi e tifare insieme in un clima di festa e partecipazione”.

In breve

Quando: 15, 20 e 24 giugno 2024

Orario: dalle 20.00

Dove: Il Casale – via della Fontana Secca, 131 – Cesano

Costo: Ingresso libero gratuito

Cinecittà World, Europei su maxischermo – anche – in piscina (con biglietto per il parco)

Per chi invece vorrà godersi la partita nel relax più assoluto, rinfrescandosi per di più in piscina, segnaliamo l’evento organizzato dal parco a tema Cinecittà World, situato lungo la Pontina. Qui infatti, dal 14 giugno al 14 luglio, saranno trasmesse alcune delle partite degli Europei di Calcio 2024 UEFA EURO 2024 che si svolgeranno in Germania. Si potranno così seguire le sfide in diretta sui tre maxischermi del Parco: quello della Cinepiscina, immersi in acqua, davanti ai prelibati piatti del Ristorante Charleston, o infine sul maxischermo della Cinecittà Street, posizionato all’ingresso del parco.

E’ opportuno precisare tuttavia che almeno per la fase a gironi non saranno visibili le partite dell’Italia, considerando che gli azzurri giocheranno sempre alle ore 21.00, quando il parco avrà già chiuso. Diverso sarà invece il discorso qualora gli azzurri dovessero accedere alla seconda fase.

Questo ad ogni modo il calendario completo delle partite che saranno trasmesse all’interno del parco.

Fase a gironi

Sab 15.06 h.15: Ungheria – Svizzera

Dom 16.06 h.15: Playoff Winner A – Paesi Bassi

Mer 19.06 h.15: Croazia – Albania

Gio 20.06 h.15: Slovenia – Serbia

Ven 21.06 h.15: Slovacchia – Playoff Winner B

Quarti di finale

Ven 05.07 h.18: W39 – W37

Ven 05.07 h.21: W41 – W42

Sab 06.07 h.18: W40 – W38

Sab 06.07 h.21: W43 – W44

Finale

Dom 14.07 h.21: W49 – W50

In breve

Quando: dal 14 giugno al 14 luglio

Orario: Consulta il calendario indicato sopra

Dove: Parco a tema Cinecittà World, Via Irina Alberti, 00128 Roma

Costo: Consulta la sezione biglietti del parco cliccando qui

Articolo in aggiornamento