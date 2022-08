McDonald’s cerca 100 persone per i ristoranti di Roma: ecco come candidarsi

Periodo di bandi di concorso, come quello della Regione Lazio e quello indetto dall’Agenzia delle Dogane. E periodo di offerte di lavoro in un periodo storico così difficile. Questa volta a farsi ‘avanti’ è McDonald’s, che nella Capitale è alla ricerca di ben 100 persone da assumere e inserire nei suoi ristoranti.

In quali ristoranti si cerca personale

McDonald’s, come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito, è alla ricerca di 100 persone da inserire nei suoi ristoranti. Soprattutto quelli in via Nazionale, via del Tritone, Piazza San Giovanni Battista de La Salle, viale di Valle Aurelia, Piazza Pio XI e zona Monteverde in via Castellina Marittima.

Quali sono i requisiti

Il profilo è quello dell’addetto ristorazione-crew, che deve avere un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. L’attività, spiega l’azienda, si divide tra cucina e sala ristorante:

, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti”.

Tra i requisiti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

​Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Il lavoro è part time e per candidarsi basterà accedere al sito ufficiale nella sezione ‘lavora con noi’. Pochi click per inviare la candidatura e sperare di essere assunti!

CLICCA QUI PER LE INFO