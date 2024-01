Mega rissa in strada tra ragazzini a Centocelle, interviene la Polizia: identificati in 5

Pomeriggio movimentato quello di ieri nella zona di Centocelle a Roma, teatro di una maxi rissa in strada tra ragazzini. Per separarli è stato necessario l’intervento della Polizia.

Almeno venti ragazzini, d’età compresa tra i 19 e i 13 anni, coinvolti in un’accesa rissa ieri nel tardo pomeriggio in Piazza dei Mirti. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 19.30 di martedì 9 gennaio 2024. I poliziotti, al loro arrivo, non senza difficoltà, hanno provveduto a separare i contendenti. Cinque quelli identificati e denunciati per rissa, altri, alla vista degli agenti, sono fuggiti via. Imprecisate al momento le cause dell’accaduto. Sul caso proseguono gli accertamenti da parte del Commissariato. Foto di repertorio.