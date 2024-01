Meningite alla festa di compleanno: 60enne ricoverata, altre 70 persone monitorate dall’Asl

Meningite alla festa di compleanno. Il ricevimento a Valmontone si trasforma in un’allerta generale: donna di 60 anni si accascia a terra.

Una festa diventa il segnale di allarme inaspettato che mette in allerta 70 persone. È successo a Valmontone, nel pomeriggio sera di ieri, quando tutto sembrava pronto per festeggiare. Le premesse c’erano anche per un ricevimento organizzato mesi prima in tutti i particolari: gli amici di una vita, i compagni di scuola ritrovati e tante altre possibilità sfumate a causa dell’imprevisto.

Una donna, 60 anni, si accascia improvvisamente a terra in condizioni precarie. Il fisico appare deteriorato. La situazione sembra piuttosto grave. Immediatamente arrivano i soccorsi che la portano d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata. La anamnesi parla chiaro: meningite batterica. Una malattia che quando colpisce scatena conseguenze piuttosto importanti.

Festa di compleanno a Valmontone: 60enne si accascia a terra, portata d’urgenza a Tor Vergata

A quel punto le parole non bastano più: festa finita e inizia il tracciamento. Questa parola è conosciuta, in larga parte, grazie alla pandemia: tutti non facevano altro che stilare elenchi e cercare di fare ordine. Lo stesso vale in questo contesto dove si cerca di fare chiarezza. A differenza del Covid nel 2020, stavolta, il nemico si conosce e per questo si teme un possibile contagio.

La ASL Roma 4 procede con i rilevamenti per scongiurare ogni dubbio. Un periodo dell’anno particolare questo. Comincia tutto, persino le virosi. A maggior ragione le autorità sanitarie – lontano da allarmismi – suggeriscono di procedere con gli strumenti di prevenzione a disposizione. I vaccini sono un’arma non solo contro il Covid, ma soprattutto non sono l’unica possibilità.

Gli strumenti per prevenire

C’è una vasta gamma di strumenti per prendersi cura di sé: l’organismo non aspetta. Risponde a seconda degli stimoli che riceve. I soggetti fragili, nella Capitale e non solo, sono in aumento: non è soltanto questione di anagrafe. La malattia, quando c’è, non fa distinzione. Per questo bisogna cercare di guardare oltre: la lungimiranza – in fatto di sanità – premia. Motivo in più per fare chiarezza attorno a questa vicenda che ha spento gli entusiasmi attorno a un genetliaco: sono rimasti solo i festoni, ma dietro c’è dell’altro.