Mentana, cercano di catturare un cinghiale con mazze e cinghiate: shock al parco (VIDEO)

I cinghiali ormai si sono affezionati al territorio capitolino ed infatti, le loro ‘apparizioni’ fanno capolino qua e là in varie zone della città. Uno degli ultimi incontri con i suidi è avvenuto in un’area verde di Mentana, qui alcune persone hanno cercato di catturare l’animale che si è poi allontanato spontaneamente.

L’avvistamento del cinghiale e l’allarme dei residenti

L’episodio — tutt’altro che sporadico, come testimoniano i vari interventi delle autorità — è avvenuto qualche giorno fa intorno alle 22. L’animale si trovava vicino ad alcune abitazioni e così, i residenti hanno fatto scattare l’allarme. Dapprima per catturare il cinghiale sono intervenute alcune persone che hanno cercato di immobilizzarlo con una fascia elastica e delle mazze. Il tutto ha però reso l’animale ancor più nervoso ed agitato. In un secondo momento sono poi giunti anche i Carabinieri che hanno cercato di riportare la situazione alla tranquillità provando a catturare l’animale. Alla fine il cinghiale si è allontanato spontaneamente verso la campagna.

Il video

Nonostante tali episodi non siano isolati, le gesta di coloro che hanno provato a catturare il mammifero non sono passate inosservate, creando anche nei passanti una certa apprensione. Il video è anzi finito subito in rete, nell’iconica pagina Welcome to Favelas. Al suo interno si vedono dapprima le persone che tentano di braccare il cinghiale e poi i carabinieri, anch’essi impegnati nella sua cattura che alla fine si è risolta con un allontanamento spontaneo.