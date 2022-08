Meteo agosto in Italia, temperature fino a 40 gradi: domenica arrivano i temporali, ecco dove

Forse una tregua dal caldo sta per arrivare, non prima però di rivedere il termometro che segna temperature da record, addirittura fino a 40 gradi in alcune zone dell’Italia. Ultimi giorni di ‘sofferenza’, poi come spiegano gli esperti de Il meteo.it, l’anticiclone africano dovrebbe perdere potenza e lasciare, quindi, spazio a temporali e a rinfrescate, a partire dal Nord.

Caldo ‘africano’ fino a sabato

Se da una parte cambiano i nomi degli anticicloni, dall’altra non cambia la situazione. E il caldo resta lo stesso. Fino a sabato 6 agosto in Italia ci sarà una fortissima fiammata africana, dal centro-nord verso il meridione, poi da domenica forse si tornerà a respirare con l’arrivo di temporali e con il calo delle massime di 7-8°C.

Piogge sull’Italia da domenica 7 agosto

Mai come quest’anno gli italiani desiderano la pioggia. Un po’ per combattere la siccità, un po’ per respirare e allontanarsi dalla morsa del caldo in un’estate torrida e afosa. Pioggia che, molto probabilmente, potrebbe arrivare da domenica. Come ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile del sito Il meteo.it, a Repubblica, la prossima settimana potrebbero esserci rovesci dalle Alpi alla Sicilia, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature restano alte, ma sicuramente più sopportabili perché ci sarà un cedimento dell’alta pressione, proprio nella settimana prima di Ferragosto.